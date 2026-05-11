Plan estatal de salud mental tuvo su origen en propuestas de la Facultad de Psicología

La ceremonia se realizó en el auditorio del plantel con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Karina Hernández; funcionarios universitarios, directivos y comunidad estudiantil.

Ante integrantes del consejo directivo de la Facultad de Psicología Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila, el director José González Tovar presentó su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026.

Durante su mensaje, el rector reconoció el trabajo realizado por la Facultad de Psicología, al destacar su consolidación como una comunidad académica comprometida con la formación integral de las y los estudiantes.

Subrayó que, tras la pandemia, el plantel enfrentó el reto de fortalecer la atención a la salud mental y el bienestar emocional, impulsando estrategias académicas y extracurriculares enfocadas en el humanismo, la participación estudiantil y la construcción de entornos más saludables.

Pimentel Martínez señaló además que el programa estatal de salud mental promovido por el Gobierno de Coahuila tuvo origen en propuestas desarrolladas desde la Facultad, reflejando el impacto social de la institución en la atención de problemáticas regionales.

En materia académica, González Tovar informó que actualmente la Facultad cuenta con una matrícula de 574 estudiantes en modalidades presencial y virtual, así como una planta docente integrada por 41 catedráticos, de los cuales más de la mitad son profesores de tiempo completo y el 76 por ciento cuenta con grado de doctorado.

Añadió que casi la mitad de los docentes con doctorado pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), fortaleciendo el perfil académico y de investigación del plantel.

Respecto al posgrado, destacó que la Facultad mantiene tres programas inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados: la Maestría en Psicología Clínica, la Maestría en Investigación Social y el Doctorado en Psicología de la Salud, considerado el doctorado con mayor matrícula dentro de la UAdeC.