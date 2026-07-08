Inauguran acceso vial al Hospital Rural 79 del IMSS en Matamoros

TORREÓN, COAH.- Este miércoles se entregó oficialmente la ampliación del carril de acceso al Hospital Rural No. 79 del IMSS en Matamoros, proyecto financiado por el Gobierno de Coahuila para optimizar la movilidad y facilitar la entrada a este importante complejo médico, ubicado en una zona de alta expansión urbana. Con una inversión de 6 millones 867 mil pesos, los trabajos abarcaron el recarpeteo asfáltico y la construcción de bases. También incluyeron la instalación de banquetas, un camellón central, señalética integral, barreras de protección y un área de parabús, para garantizar condiciones de seguridad a pacientes, familiares y trabajadores de la salud.

Durante el evento, el senador Gabriel Elizondo Pérez subrayó que, tras asumir su cargo en la Cámara Alta, mantendrá un contacto estrecho con la ciudadanía. “Lejos de retirarme al Senado, seguiré presente en los ejidos y colonias”, expresó. Asimismo, reafirmó su compromiso de respaldar la estrategia Mejora Coahuila y colaborar estrechamente con el Ejecutivo estatal y los alcaldes. El alcalde Miguel Ángel Ramírez López, “El Charro”, puntualizó que esta obra es producto de la voluntad compartida entre los tres niveles de gobierno. Detalló que, mientras la Federación se encarga de la construcción del hospital, el Estado absorbió la obra vial y el Ayuntamiento complementó los servicios con mejoras en la red de agua potable.

El edil recordó que esta obra no estaba presupuestada inicialmente. Sin embargo, gracias a la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se autorizaron los recursos para responder a la necesidad urgente de conectar el hospital. Señaló que esta coordinación ha sido la clave para avanzar en la infraestructura vial y los servicios públicos en todo Matamoros.

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