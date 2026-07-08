Inauguran acceso vial al Hospital Rural 79 del IMSS en Matamoros

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Inauguran acceso vial al Hospital Rural 79 del IMSS en Matamoros
    Autoridades estatales y municipales inauguraron la ampliación del acceso vial al Hospital Rural No. 79 del IMSS, en Matamoros. SANRDA GÓMEZ

La obra requirió una inversión superior a los 6.8 millones de pesos e incluyó pavimentación, banquetas, señalización y un parabús

TORREÓN, COAH.- Este miércoles se entregó oficialmente la ampliación del carril de acceso al Hospital Rural No. 79 del IMSS en Matamoros, proyecto financiado por el Gobierno de Coahuila para optimizar la movilidad y facilitar la entrada a este importante complejo médico, ubicado en una zona de alta expansión urbana.

Con una inversión de 6 millones 867 mil pesos, los trabajos abarcaron el recarpeteo asfáltico y la construcción de bases. También incluyeron la instalación de banquetas, un camellón central, señalética integral, barreras de protección y un área de parabús, para garantizar condiciones de seguridad a pacientes, familiares y trabajadores de la salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/dara-miguel-riquelme-seguimiento-tecnico-a-proyecto-de-drenaje-pluvial-para-torreon-KB22012448

Durante el evento, el senador Gabriel Elizondo Pérez subrayó que, tras asumir su cargo en la Cámara Alta, mantendrá un contacto estrecho con la ciudadanía. “Lejos de retirarme al Senado, seguiré presente en los ejidos y colonias”, expresó. Asimismo, reafirmó su compromiso de respaldar la estrategia Mejora Coahuila y colaborar estrechamente con el Ejecutivo estatal y los alcaldes.

El alcalde Miguel Ángel Ramírez López, “El Charro”, puntualizó que esta obra es producto de la voluntad compartida entre los tres niveles de gobierno. Detalló que, mientras la Federación se encarga de la construcción del hospital, el Estado absorbió la obra vial y el Ayuntamiento complementó los servicios con mejoras en la red de agua potable.

$!Durante el evento, autoridades destacaron la coordinación entre los tres niveles de gobierno para concretar la obra de acceso al nuevo hospital.
Durante el evento, autoridades destacaron la coordinación entre los tres niveles de gobierno para concretar la obra de acceso al nuevo hospital. SANDRA GÓMEZ

El edil recordó que esta obra no estaba presupuestada inicialmente. Sin embargo, gracias a la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se autorizaron los recursos para responder a la necesidad urgente de conectar el hospital.

Señaló que esta coordinación ha sido la clave para avanzar en la infraestructura vial y los servicios públicos en todo Matamoros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infraestructura
Salud
Vialidad

Localizaciones


Matamoros

Organizaciones


IMSS
Gobierno de Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas
Entre Saltillo y Monclova, los rides se organizan desde Facebook y se pagan en efectivo, pero el precio bajo también viaja con cansancio, incertidumbre y pocas garantías para el pasajero.

Rides Saltillo-Monclova: la terminal invisible de los foráneos en Coahuila
true

Llegó Riquelme: ganadores y perdedores
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango.

Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense.

Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
true

AMLO, el gran corruptor