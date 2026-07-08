Dará Miguel Riquelme seguimiento técnico a proyecto de drenaje pluvial para Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que en los próximos días presentará un desglose del proyecto integral de drenaje pluvial para Torreón, con el propósito de explicar sus alcances, antecedentes, requerimientos técnicos y las gestiones necesarias para obtener financiamiento federal. Explicó que la inclusión de una obra en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) suele generar la expectativa de que los recursos ya están disponibles. Sin embargo, aclaró que para acceder a ellos primero deben cumplirse diversos requisitos administrativos, técnicos y ambientales.

El presidente municipal aseguró que su administración atenderá todas las exigencias establecidas por las autoridades federales, aunque anticipó que ello no garantiza la liberación del presupuesto. “Vamos a cumplir con todos los requisitos y vamos a demostrar que, aun teniéndolos, existe la posibilidad de que los recursos no sean liberados”, manifestó. Riquelme Solís recordó que el proyecto de drenaje pluvial cuenta desde hace varios años con estudios preliminares y un folio de registro. Además, ha sido incluido en distintas ocasiones en el PEF sin que hasta ahora se asignen recursos para su ejecución. ANTECEDENTES DE LA OBRA Indicó que la inclusión de proyectos en el presupuesto federal no siempre significa que serán construidos, ya que en algunos casos únicamente se reserva un espacio presupuestal que posteriormente puede destinarse a otras obras. Como ejemplo, mencionó la carretera hacia Derramadero, en Saltillo, que fue incluida hasta en cuatro ocasiones en el presupuesto federal sin concretarse. Añadió que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador cambió el esquema de asignación de recursos federales, los cuales ahora se concentran en proyectos ejecutados directamente por la Federación, como Agua Saludable para La Laguna.

“Actualmente no existe una bolsa federal como antes, mediante la cual los estados y municipios pudieran ejecutar directamente determinadas obras. Por eso, tanto el Gobierno del Estado como los ayuntamientos hacen frente a las necesidades con los recursos disponibles”, explicó. PROYECTO QUE REQUIERE ESTUDIOS En el caso del drenaje pluvial de Torreón, el alcalde consideró prioritario mantener vigente el proyecto y avanzar en la elaboración del proyecto ejecutivo y del estudio de impacto ambiental, documentos que representarían una inversión cercana a los ocho millones de pesos. Precisó que la obra integral requeriría alrededor de mil millones de pesos, cantidad que difícilmente podría cubrirse únicamente con recursos municipales. “El hecho de que una obra aparezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación no significa que el dinero ya esté disponible. Lo importante es cumplir, gestionar y dejar claro qué recursos existen realmente para poder ejecutarla”, concluyó.

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