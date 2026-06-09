Inauguran American Space Coahuila y Centro Certificador Microsoft en la UAdeC para fortalecer la formación global de estudiantes

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de talento global, fortalecer las competencias en idioma inglés y ampliar las oportunidades de formación tecnológica para estudiantes y profesionistas, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró el American Space Coahuila y el Centro Certificador Microsoft, una iniciativa resultado de la colaboración entre el Gobierno de Coahuila, la máxima casa de estudios del estado y el Gobierno de los Estados Unidos. El proyecto busca responder a las nuevas exigencias de competitividad que enfrenta la entidad ante el crecimiento de inversiones derivadas de la relocalización de cadenas de suministro o nearshoring, fenómeno que ha colocado a Coahuila como uno de los estados más atractivos para el desarrollo industrial y económico del país.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Idiomas de Saltillo de la UAdeC y contó con la participación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop; el cónsul para Educación, Prensa y Cultura, Jerome Sherman; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; la representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo. El American Space Coahuila forma parte de una red internacional impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos que promueve la cooperación académica y cultural mediante actividades enfocadas en el aprendizaje del inglés, la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la formación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Este modelo opera en coordinación con el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey y aprovecha la infraestructura de la UAdeC para ofrecer talleres, conferencias, programas culturales y actividades académicas dirigidas a estudiantes, docentes y público en general. Además de servir como un espacio de intercambio educativo y cultural, el centro funcionará como un punto de vinculación entre la comunidad coahuilense y diversos programas académicos impulsados por instituciones estadounidenses. Como complemento a esta estrategia se puso en marcha el Centro Certificador Microsoft, una plataforma orientada al fortalecimiento de habilidades digitales y a la formación de capital humano altamente especializado. A través de este espacio se ofrecerán certificaciones reconocidas internacionalmente en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales.

Durante su intervención, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la educación continúa siendo la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones. “Siempre he dicho que el trabajo en equipo es fundamental y justamente es lo que estamos haciendo con este proyecto educativo. Una herramienta primordial es el inglés, porque representa una llave que abre puertas y genera mayores oportunidades para quienes egresan de nuestras preparatorias y universidades”, expresó. El mandatario estatal señaló que el dominio de una segunda lengua constituye actualmente una ventaja competitiva indispensable en un mercado laboral cada vez más globalizado y exigente. Por su parte, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, afirmó que la apertura de estos espacios representa mucho más que la inauguración de nuevas instalaciones, pues consolida una relación de colaboración institucional que ha generado beneficios concretos para estudiantes y docentes de la entidad. Explicó que diversos jóvenes coahuilenses ya han participado en programas impulsados a través de esta vinculación internacional, fortaleciendo su formación académica y ampliando sus perspectivas de desarrollo profesional. Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que la Universidad Autónoma de Coahuila se integra con este proyecto a una red internacional presente en más de 140 países y conformada por más de 700 espacios de aprendizaje, innovación e intercambio cultural. Indicó que la responsabilidad de las instituciones educativas es preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse en entornos multiculturales, aprovechar las herramientas tecnológicas y desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos contemporáneos.

Durante la ceremonia también se realizó la entrega simbólica de certificados de participación del Virtual Educator Program, iniciativa impulsada por la Embajada de Estados Unidos e Inspira Coahuila para fortalecer las competencias docentes en la enseñanza del inglés y la innovación educativa. La puesta en marcha del American Space Coahuila y del Centro Certificador Microsoft representa un paso estratégico para consolidar a Coahuila como un referente nacional en educación, innovación y formación de talento global, fortaleciendo las capacidades de estudiantes y profesionistas para competir en un entorno internacional cada vez más dinámico y demandante.

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