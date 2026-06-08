Reconoce UAdeC excelencia académica de egresados de la Unidad Norte

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    Reconoce UAdeC excelencia académica de egresados de la Unidad Norte
    Autoridades universitarias encabezaron la entrega de reconocimientos a egresadas y egresados de la Unidad Norte que obtuvieron resultados satisfactorios en el EGEL-CENEVAL. CORTESÍA

Decenas de profesionistas acreditan evaluación nacional que valida conocimientos y competencias para el ejercicio laboral

MONCLOVA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila distinguió a egresadas y egresados de la Unidad Norte que obtuvieron el Testimonio de Desempeño Satisfactorio en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL-Ceneval), correspondiente a la aplicación realizada en marzo de 2026, reconocimiento que avala la solidez de su formación profesional y su preparación para enfrentar los desafíos del ámbito laboral.

La ceremonia fue organizada por la Dirección de Planeación de la máxima casa de estudios y tuvo lugar en la Sala de Seminarios de Ciudad Universitaria, donde autoridades universitarias, familiares y docentes acompañaron a las y los galardonados en un acto que destacó el esfuerzo, la disciplina y la constancia que demanda alcanzar este resultado.

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El evento fue encabezado por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo, y el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales.

Durante su mensaje, el rector destacó que el EGEL constituye uno de los principales instrumentos de evaluación académica a nivel nacional, ya que permite medir no solo los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria, sino también la capacidad de aplicarlos en contextos profesionales reales.

“Este reconocimiento acredita que cuentan con una preparación sólida y que están listos para incorporarse con éxito al mundo laboral o continuar fortaleciendo su desarrollo académico”, expresó.

FORMACIÓN CON VISIÓN DE FUTURO

Pimentel Martínez subrayó que los resultados obtenidos por las y los egresados reflejan el compromiso institucional con una educación Superior de calidad, orientada al desarrollo de competencias, el pensamiento crítico, la innovación y la responsabilidad social.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez destacó que esta evaluación representa uno de los principales referentes nacionales para medir la preparación profesional de los universitarios.
El rector Octavio Pimentel Martínez destacó que esta evaluación representa uno de los principales referentes nacionales para medir la preparación profesional de los universitarios. CORTESÍA

Añadió que cada testimonio otorgado representa el resultado de años de dedicación académica, acompañamiento familiar y trabajo permanente de docentes y directivos que contribuyen a la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con su entorno.

Las distinciones fueron entregadas a egresados de diversos programas académicos de la Facultad de Contaduría y Administración, la Escuela de Psicología y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quienes acreditaron satisfactoriamente esta evaluación nacional en áreas como Contaduría, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Administración de Recursos Humanos, Psicología, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Biomédica.

Con este reconocimiento, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la excelencia académica y con la formación de profesionistas capaces de responder a las exigencias de un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

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