Revisan avances de obras y operativos de Semana Santa en Ramos Arizpe

Durante el encuentro, se evaluaron los distintos programas que actualmente se implementan en el municipio, con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y asegurar su correcta ejecución.

RAMOS ARIZPE, COAH.— El alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete para revisar el avance de programas municipales, obras en proceso y la planeación de operativos ante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

En materia de infraestructura, se dio seguimiento a proyectos como la construcción del Camino del Real, así como a las plazas incluidas en el paquete “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”. También se revisaron los trabajos de bacheo y pavimentación en distintos sectores.

Además, se abordó la planeación de los operativos especiales para Semana Santa. En este apartado, se analizaron las estrategias que estarán a cargo de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, enfocadas en la atención de ciudadanos y visitantes durante el periodo vacacional.

El alcalde reiteró que el objetivo es mantener coordinación entre dependencias para responder a las necesidades de la población y cumplir con los tiempos establecidos en cada acción.

En la reunión participaron Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Francisco Solís Rodríguez, tesorero municipal; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Héctor M. Reyes Soto, director de Comunicación Social; César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; Gustavo Martínez González, director del DIF; y Eduardo López Morales, coordinador de Logística.