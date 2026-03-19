Revisan avances de obras y operativos de Semana Santa en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Revisan avances de obras y operativos de Semana Santa en Ramos Arizpe
    Uno de los puntos abordados durante la reunión fue el Camino del Real, obra que conectará las prinicpales vialidades del municipio. CORTESÍA

El alcalde encabezó reunión con su gabinete para dar seguimiento a programas y acciones en curso

RAMOS ARIZPE, COAH.— El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete para revisar el avance de programas municipales, obras en proceso y la planeación de operativos ante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Durante el encuentro, se evaluaron los distintos programas que actualmente se implementan en el municipio, con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y asegurar su correcta ejecución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/promueve-ramos-arizpe-crecimiento-ordenado-con-nuevos-desarrollos-habitacionales-BN19635703

En materia de infraestructura, se dio seguimiento a proyectos como la construcción del Camino del Real, así como a las plazas incluidas en el paquete “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”. También se revisaron los trabajos de bacheo y pavimentación en distintos sectores.

Además, se abordó la planeación de los operativos especiales para Semana Santa. En este apartado, se analizaron las estrategias que estarán a cargo de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, enfocadas en la atención de ciudadanos y visitantes durante el periodo vacacional.

El alcalde reiteró que el objetivo es mantener coordinación entre dependencias para responder a las necesidades de la población y cumplir con los tiempos establecidos en cada acción.

En la reunión participaron Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Francisco Solís Rodríguez, tesorero municipal; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Héctor M. Reyes Soto, director de Comunicación Social; César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; Gustavo Martínez González, director del DIF; y Eduardo López Morales, coordinador de Logística.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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