Revisan avances de obras y operativos de Semana Santa en Ramos Arizpe
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El alcalde encabezó reunión con su gabinete para dar seguimiento a programas y acciones en curso
RAMOS ARIZPE, COAH.— El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete para revisar el avance de programas municipales, obras en proceso y la planeación de operativos ante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.
Durante el encuentro, se evaluaron los distintos programas que actualmente se implementan en el municipio, con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y asegurar su correcta ejecución.
En materia de infraestructura, se dio seguimiento a proyectos como la construcción del Camino del Real, así como a las plazas incluidas en el paquete “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”. También se revisaron los trabajos de bacheo y pavimentación en distintos sectores.
Además, se abordó la planeación de los operativos especiales para Semana Santa. En este apartado, se analizaron las estrategias que estarán a cargo de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, enfocadas en la atención de ciudadanos y visitantes durante el periodo vacacional.
El alcalde reiteró que el objetivo es mantener coordinación entre dependencias para responder a las necesidades de la población y cumplir con los tiempos establecidos en cada acción.
En la reunión participaron Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Francisco Solís Rodríguez, tesorero municipal; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Héctor M. Reyes Soto, director de Comunicación Social; César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; Gustavo Martínez González, director del DIF; y Eduardo López Morales, coordinador de Logística.