Promueve Ramos Arizpe crecimiento ordenado con nuevos desarrollos habitacionales

RAMOS ARIZPE, COAH.— Durante la inauguración del desarrollo Minerva Residencial en Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que el crecimiento de la ciudad debe mantenerse bajo un esquema ordenado, con proyectos que cumplan criterios de planeación, legalidad y calidad urbana. Señaló que, si bien se busca facilitar la llegada de inversión, también se exige que los nuevos desarrollos respondan a una visión integral de ciudad y no solo a la expansión habitacional.

En ese sentido, destacó que el crecimiento de Ramos Arizpe, impulsado por su dinamismo industrial, debe ir acompañado de vivienda digna y bien estructurada, así como de infraestructura adecuada para las familias. “Si tenemos la mejor industria y grandes oportunidades laborales, también debemos avanzar en la calidad de la vivienda y la infraestructura. Hoy apostamos a desarrollos que generen orden, certidumbre y comunidades mejor organizadas”, señaló. Como ejemplo de este modelo, mencionó el desarrollo Minerva Residencial, impulsado por Desarrollos Alfa 777, el cual contempla más de 10 sectores en una superficie de 40 hectáreas.

Este proyecto integra áreas habitacionales, comerciales, educativas y de esparcimiento, bajo un esquema que busca concentrar servicios y espacios de convivencia en un mismo entorno. Además, incorpora infraestructura como cerradas con casetas de vigilancia, perímetros electrificados con videovigilancia y conectividad digital mediante fibra óptica subterránea, así como áreas verdes, espacios recreativos y equipamiento urbano. El alcalde indicó que el municipio ha trabajado en la agilización de trámites para este tipo de proyectos, con el objetivo de brindar certeza a la inversión, pero sin dejar de lado la supervisión del cumplimiento de normas urbanas. En el evento estuvieron presentes Andrés Garza Martínez, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila; Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo; Alfredo Arce Arizmendi, presidente del Consejo de Desarrollos Alfa 777; y David Blancas Serna, director general de la empresa desarrolladora.

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