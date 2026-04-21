Inauguran rehabilitación de puente Rotary como símbolo de unidad en Ramos Arizpe

El evento contó con la presencia de Francesco Arezzo, presidente de Rotary Internacional, lo que posiciona al municipio en un plano global al recibir a la máxima autoridad de esta organización.

El alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este martes la inauguración de la rehabilitación del puente Rotary, un proyecto realizado en conjunto con el Club Rotario para mejorar la imagen urbana.

“Pone a Ramos Arizpe otra vez a nivel mundial con esta representación del presidente internacional del Club Rotario”, señaló el edil durante el corte de listón del paso vehicular.

Gutiérrez Merino enfatizó que la suma de esfuerzos con organismos ciudadanos es una prioridad para su administración, al calificar a los clubes de servicio como aliados estratégicos para el desarrollo.

“Sabemos que trabajar en conjunto con la sociedad organizada es nuestro mejor aliado para el municipio, y más con el Club Rotario, que ha sabido trabajar aquí”, expresó el alcalde.

Para el munícipe, la asistencia del líder mundial de los rotarios otorga un carácter especial a la obra, al reforzar los lazos de cooperación entre la sociedad civil y el gobierno local.

“Para nosotros es un honor que el señor Francesco Arezzo haya estado aquí; esto nos emociona y nos posiciona a nivel internacional”, puntualizó Gutiérrez Merino.

Finalmente, el alcalde destacó que este puente queda como un testimonio permanente de la unidad, y aseguró que Ramos Arizpe está preparado para recibir a visitantes de alto nivel.