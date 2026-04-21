Inauguran rehabilitación de puente Rotary como símbolo de unidad en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Inauguran rehabilitación de puente Rotary como símbolo de unidad en Ramos Arizpe
    Autoridades municipales y representantes del Club Rotario inauguraron la rehabilitación del puente Rotary en Ramos Arizpe, obra que busca mejorar la imagen urbana y fortalecer la colaboración con organismos ciudadanos. MANUEL RODRÍGUEZ

La obra forma parte de una estrategia de mejoramiento urbano impulsada mediante la colaboración, con el objetivo de optimizar la infraestructura y los espacios públicos

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este martes la inauguración de la rehabilitación del puente Rotary, un proyecto realizado en conjunto con el Club Rotario para mejorar la imagen urbana.

El evento contó con la presencia de Francesco Arezzo, presidente de Rotary Internacional, lo que posiciona al municipio en un plano global al recibir a la máxima autoridad de esta organización.

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“Pone a Ramos Arizpe otra vez a nivel mundial con esta representación del presidente internacional del Club Rotario”, señaló el edil durante el corte de listón del paso vehicular.

Gutiérrez Merino enfatizó que la suma de esfuerzos con organismos ciudadanos es una prioridad para su administración, al calificar a los clubes de servicio como aliados estratégicos para el desarrollo.

“Sabemos que trabajar en conjunto con la sociedad organizada es nuestro mejor aliado para el municipio, y más con el Club Rotario, que ha sabido trabajar aquí”, expresó el alcalde.

Para el munícipe, la asistencia del líder mundial de los rotarios otorga un carácter especial a la obra, al reforzar los lazos de cooperación entre la sociedad civil y el gobierno local.

“Para nosotros es un honor que el señor Francesco Arezzo haya estado aquí; esto nos emociona y nos posiciona a nivel internacional”, puntualizó Gutiérrez Merino.

Finalmente, el alcalde destacó que este puente queda como un testimonio permanente de la unidad, y aseguró que Ramos Arizpe está preparado para recibir a visitantes de alto nivel.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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