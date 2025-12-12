Incendio en altar de la Santa Muerte consume una vivienda en Parras de la Fuente

Un incendio provocado por unas veladoras consumió gran parte de una vivienda habitada por la familia Rodríguez durante la madrugada de este viernes en Parras De la Fuente. El siniestro fue reportado alrededor de las 4:30 horas, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato al domicilio ubicado en la calle Doctor Fernando Viesca e Isidro Morales, en la colonia Saltillo 400. TE PUEDE INTERESAR: Resulta trabajo en equipo en indicadores positivos de seguridad: Manolo Jiménez

De acuerdo con el afectado, quien vive solo, el fuego inició en un altar dedicado a la Santa Muerte que tenía dentro de su casa. Señaló que lo que más lamentaba era la pérdida de la imagen a la que rendía tributo. Explicó que se encontraba dormido cuando comenzaron las llamas y que no logró controlarlas. Fueron vecinos quienes tocaron a su puerta para alertarlo y pedirle que saliera antes de que el fuego alcanzara la habitación donde descansaba.