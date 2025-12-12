Incendio en altar de la Santa Muerte consume una vivienda en Parras de la Fuente
Los familia dormían cuando inició el fuego y estuvieron a punto de quedar atrapados, pero vecinos lograron alertarlos a tiempo antes de que las llamas consumieran la casa
Un incendio provocado por unas veladoras consumió gran parte de una vivienda habitada por la familia Rodríguez durante la madrugada de este viernes en Parras De la Fuente.
El siniestro fue reportado alrededor de las 4:30 horas, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato al domicilio ubicado en la calle Doctor Fernando Viesca e Isidro Morales, en la colonia Saltillo 400.
De acuerdo con el afectado, quien vive solo, el fuego inició en un altar dedicado a la Santa Muerte que tenía dentro de su casa. Señaló que lo que más lamentaba era la pérdida de la imagen a la que rendía tributo.
Explicó que se encontraba dormido cuando comenzaron las llamas y que no logró controlarlas. Fueron vecinos quienes tocaron a su puerta para alertarlo y pedirle que saliera antes de que el fuego alcanzara la habitación donde descansaba.
Bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a viviendas aledañas.
Vecinos salieron al escuchar las sirenas y, al ver el humo que salía de la casa, intentaron ayudar con cubetas de agua, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para contener la propagación inicial.
Las llamas alcanzaron aproximadamente cinco metros de altura y consumieron todo lo que se encontraba en el interior del domicilio.