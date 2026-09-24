Incendio obliga a evacuar a 100 trabajadores de una planta en Ramos Arizpe

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    Incendio obliga a evacuar a 100 trabajadores de una planta en Ramos Arizpe
    Elementos de Protección Civil acudieron a la empresa para verificar las condiciones tras el reporte de incendio. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La brigada interna de la empresa logró controlar el incendio antes de la llegada de las autoridades

Una situación de emergencia se registró la noche de ayer miércoles al interior de la empresa APTIV, planta 3, ubicada en el Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe, Coahuila, donde alrededor de un centenar de trabajadores fueron evacuados tras reportarse un incendio.

Personal de Protección Civil y Bomberos acudió a las instalaciones para atender el reporte, luego de que una columna de humo fuera visible desde el exterior de la planta.

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La situación generó preocupación entre los trabajadores, principalmente entre quienes se encontraban en los alrededores de las instalaciones al momento de la contingencia.

$!La columna de humo fue visible desde el exterior de la planta, lo que generó alarma entre los trabajadores.
La columna de humo fue visible desde el exterior de la planta, lo que generó alarma entre los trabajadores. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con los primeros reportes, la brigada interna de la empresa se encargó de controlar el incendio antes de la llegada de las autoridades. Posteriormente, personal de Protección Civil ingresó al inmueble para verificar las condiciones y conocer las posibles causas del incidente.

Elementos de Protección Civil sostuvieron un breve diálogo con personal de seguridad de la empresa, quienes les informaron que no fue necesaria su intervención en el combate del incendio, debido a que la situación ya había sido controlada por la brigada interna.

$!La brigada interna de APTIV controló el fuego antes de que fuera necesaria la intervención de Bomberos.
La brigada interna de APTIV controló el fuego antes de que fuera necesaria la intervención de Bomberos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las actividades en la planta se reanudaron alrededor de las 23:00 horas, una vez que se descartaron mayores riesgos para los trabajadores.

Hasta el momento, la empresa ubicada sobre la calle Alpha no ha emitido información oficial ni comunicado sobre lo ocurrido.

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