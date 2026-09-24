Incendio obliga a evacuar a 100 trabajadores de una planta en Ramos Arizpe

Una situación de emergencia se registró la noche de ayer miércoles al interior de la empresa APTIV, planta 3, ubicada en el Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe, Coahuila, donde alrededor de un centenar de trabajadores fueron evacuados tras reportarse un incendio. Personal de Protección Civil y Bomberos acudió a las instalaciones para atender el reporte, luego de que una columna de humo fuera visible desde el exterior de la planta.

La situación generó preocupación entre los trabajadores, principalmente entre quienes se encontraban en los alrededores de las instalaciones al momento de la contingencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la brigada interna de la empresa se encargó de controlar el incendio antes de la llegada de las autoridades. Posteriormente, personal de Protección Civil ingresó al inmueble para verificar las condiciones y conocer las posibles causas del incidente. Elementos de Protección Civil sostuvieron un breve diálogo con personal de seguridad de la empresa, quienes les informaron que no fue necesaria su intervención en el combate del incendio, debido a que la situación ya había sido controlada por la brigada interna.