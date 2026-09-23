Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden

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    Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden
    Los conductores fueron detectados a través de las cámaras del C2 y patrullajes en arterias de alto flujo vehicular. CORTESÍA

La Subdirección de Tránsito y el C2 interceptaron a los conductores tras detectar maniobras de riesgo y violaciones al Reglamento de Tránsito en vialidades principales

Un operativo de vigilancia nocturna implementado en los principales bulevares de Saltillo dejó un saldo de 11 personas detenidas y ocho motocicletas aseguradas por faltas al Reglamento de Tránsito y alteración del orden público.

Las detenciones se concretaron luego de que agentes de la Subdirección de Tránsito Municipal, en coordinación con el Centro de Control y Comando (C2), detectaron a conductores realizando acrobacias de riesgo y omitiendo luces rojas en semáforos de vialidades de alto flujo.

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Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que las acciones forman parte de un dispositivo permanente de supervisión en arterias primarias.

$!Un total de ocho motocicletas fueron trasladadas en grúa al depósito municipal como parte de las acciones preventivas en las vías principales.
Un total de ocho motocicletas fueron trasladadas en grúa al depósito municipal como parte de las acciones preventivas en las vías principales. CORTESÍA

De acuerdo con la funcionaria, la medida responde a instrucciones del alcalde Javier Díaz González y del comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo a los propios motociclistas o a terceros.

Tanto las personas aseguradas como los ocho vehículos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para la determinación de las sanciones administrativas.

$!Elementos de Tránsito Municipal inspeccionan una de las motocicletas aseguradas durante las maniobras de vigilancia nocturna en bulevares de Saltillo.
Elementos de Tránsito Municipal inspeccionan una de las motocicletas aseguradas durante las maniobras de vigilancia nocturna en bulevares de Saltillo. CORTESÍA

La corporación municipal reiteró el llamado a los conductores de motocicletas a respetar los límites de velocidad, atender las señaes de tránsito y evitar maniobras peligrosas en la vía pública.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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