Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden

Un operativo de vigilancia nocturna implementado en los principales bulevares de Saltillo dejó un saldo de 11 personas detenidas y ocho motocicletas aseguradas por faltas al Reglamento de Tránsito y alteración del orden público.

Las detenciones se concretaron luego de que agentes de la Subdirección de Tránsito Municipal, en coordinación con el Centro de Control y Comando (C2), detectaron a conductores realizando acrobacias de riesgo y omitiendo luces rojas en semáforos de vialidades de alto flujo.