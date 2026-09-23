Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden
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La Subdirección de Tránsito y el C2 interceptaron a los conductores tras detectar maniobras de riesgo y violaciones al Reglamento de Tránsito en vialidades principales
Un operativo de vigilancia nocturna implementado en los principales bulevares de Saltillo dejó un saldo de 11 personas detenidas y ocho motocicletas aseguradas por faltas al Reglamento de Tránsito y alteración del orden público.
Las detenciones se concretaron luego de que agentes de la Subdirección de Tránsito Municipal, en coordinación con el Centro de Control y Comando (C2), detectaron a conductores realizando acrobacias de riesgo y omitiendo luces rojas en semáforos de vialidades de alto flujo.
Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que las acciones forman parte de un dispositivo permanente de supervisión en arterias primarias.
De acuerdo con la funcionaria, la medida responde a instrucciones del alcalde Javier Díaz González y del comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo a los propios motociclistas o a terceros.
Tanto las personas aseguradas como los ocho vehículos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para la determinación de las sanciones administrativas.
La corporación municipal reiteró el llamado a los conductores de motocicletas a respetar los límites de velocidad, atender las señaes de tránsito y evitar maniobras peligrosas en la vía pública.