Saltillo: ante robos en fraccionamientos, ofrecerá Comisaría cámaras y capacitación a vigilantes

Ante los recientes reportes de robos en fraccionamientos de la zona norte de Saltillo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará nuevas estrategias de vigilancia y prevención en coordinación con los colonos. Miguel Ángel Garza Félix, titular de la dependencia municipal, detalló a VANGUARDIA que la próxima semana sostendrán una reunión con residentes de entre 20 y 30 fraccionamientos del sector norte, así como con las empresas de seguridad privada que prestan servicio en estos lugares.

El funcionario explicó que el encuentro será convocado por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, sumando esfuerzos con la autoridad municipal para crear mecanismos que garanticen la tranquilidad de los habitantes. “Nos vamos a sumar también para crear mecanismos con ellos para garantizar la seguridad de las vecinas y los vecinos, ya que en ocasiones entran vehículos que clonan el tag para entrar a estos fraccionamientos”, expuso Garza Félix. Respecto a los métodos de ingreso no autorizado, el comisario indicó que, además de la clonación de accesos automáticos, han detectado que algunos automóviles ingresan pegándose al vehículo de un residente o de un visitante autorizado. Para contrarrestar esta situación, la Comisaría ofrecerá capacitación a los vigilantes privados con el objetivo de que desarrollen un instinto policial, mantengan el control total de los accesos y estén alerta ante el ingreso de vehículos sospechosos. “Es importante que ellos revisen físicamente si realmente son vecinos del fraccionamiento y, si los visitantes traen un código, hablar al domicilio al que van ellos de visita a ver si están autorizados”, señaló el titular de seguridad.

CONECTIVIDAD DIRECTA CON EL C2 Garza Félix añadió que el alcalde Javier Díaz González autorizó la instalación de más cámaras de vigilancia en el sector norte de la ciudad para eliminar espacios ciegos y tener registro en el sistema urbano en caso de cualquier incidente. “Son cámaras que vamos a poner nosotros, son cámaras nuevas, que esas cámaras van a estar enlazadas al Centro de Control y Comando”, afirmó el funcionario municipal. Durante la próxima reunión, las autoridades también ofrecerán a los fraccionamientos la posibilidad de enlazar sus propias cámaras de circuito cerrado directamente al sistema del C2 para ampliar la cobertura de monitoreo durante las 24 horas del día. Como parte de las medidas disuasorias, desde esta semana comenzaron a colocar calcomanías en los accesos de los sectores residenciales, advirtiendo que cuentan con rotulación del C2 para inhibir la comisión de delitos. Además, se giraron instrucciones a los mandos de la corporación para reforzar los circuitos de patrullaje en la zona norte, obligando a los elementos a firmar bitácoras con los guardias de los fraccionamientos a lo largo de todo el día. Sobre la dinámica actual de vigilancia, el comisario reconoció que existen restricciones de acceso para las patrullas municipales en algunas zonas residenciales privadas, situación que buscan mejorar con mayor comunicación.

“Nuestros circuitos que tenemos permanentes dan los rondines y la supervisión en el exterior de los fraccionamientos, pero también en los fraccionamientos donde nos lo permiten, entramos para que la gente vea la unidad y que se sientan más seguros”, comentó. Finalmente, Garza Félix indicó que el personal del Centro de Control y Comando mantiene instrucciones estrictas de monitorear de manera constante la circulación de vehículos que porten placas foráneas en la ciudad.

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