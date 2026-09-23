POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?

I. SUBASTA FANTASMAL Igual que ocurrió en febrero pasado, un “fantasma” se encuentra hoy entre los postores que podrán pujar por los activos de Altos Hornos de México pasado mañana viernes... si es que la subasta se lleva a cabo. Pero, a diferencia de David Martínez Guzmán, el empresario regio que se involucró en el primer intento de subasta y a quien se considera un “fantasma” por su obsesión a pasar inadvertido, el espectral postor que hoy ha sido admitido al proceso de liquidación de la acerera es alguien de quien, además de su nombre –Octavio Pous Escalante–, prácticamente no se conoce ningún dato que permita identificarlo. Ni siquiera una foto suya es posible localizar en la red. II. UNA TOTAL RAREZA A diferencia de Martínez Guzmán, quien es considerado el mexicano más influyente en Wall Street, Pous Escalante es un auténtico desconocido. No se le conoce en el mundo empresarial, ni en el financiero, ni en el gubernamental. Lo más raro de todo: fue admitido al proceso de subasta de forma individual, no como representante de un grupo empresarial. ¿A quién o a quiénes representa? ¿Cómo acreditó que es alguien con la capacidad de participar en un proceso de este tipo? Nadie tiene respuestas. Raro, ¿no?

III. RECORDATORIO I La problemática que representa el funcionamiento de los denominados “anexos” se hizo presente ayer, una vez más, en la tribuna del Congreso del Estado. A nombre de todos los integrantes del Poder Legislativo, el lagunero Jorge Arturo Valdés Flores leyó un documento en el cual se recuerda a las autoridades municipales, así como a las estatales responsables de la salud y la procuración de justicia, que en relación con la protección de la integridad personal y la vida, la prevención es más importante que la persecución y castigo de los delincuentes. Y es que, como se ha reseñado hasta la saciedad, en Coahuila siguen muriendo personas en los anexos. IV. RECORDATORIO II Desde principio de año, hay norma para regular el funcionamiento de los establecimientos privados para el tratamiento de adicciones, pero con todo y eso, ocho personas han muerto en lo que va del 2026 en este tipo de establecimientos. Y aunque se presuma que los casos se investigan y los responsables no quedan impunes, ese no es el escenario más deseable. Porque antes que perpetradores tras las rejas, lo que se busca es que los adictos no se conviertan en víctimas.

V. BARBAS A REMOJAR Leonardo Jiménez Camacho cumplió años y, nos cuentan, ya prepara una comilona de “primer nivel”. Buen provecho, porque la Auditoría Superior de la Federación recién le dejó una cuenta bastante indigesta. La auditoría al Colegio de Bachilleres de Coahuila identifica 31 millones 172 mil pesos pendientes por aclarar, cinco pliegos de observaciones y una promoción fiscal. Para un funcionario polémico, señalado por opacidad, presunta corrupción y su papel como operador político del PRI, el dictamen es demoledor: no se trata de una observación aislada, sino de un patrón de incumplimiento en nómina, presupuesto, personal y adquisiciones. VI. CUENTAS POLÍTICAS Nos dicen que el expediente de Leonardo Jiménez llegará a otras instancias federales para seguir el rastro del dinero. Por su papel como operador del PRI, algunos sospechan que los recursos observados pudieron alimentar campañas. La auditoría no acredita ese destino; deberá investigarse y probarse. Pero con tantos millones pendientes y un patrón de incumplimiento, jugar al occiso ya no alcanza. Dicen que Jiménez se siente protegido en todos los niveles. Puede ser: la protección brinda percepción de seguridad... hasta que te dejan solo.

VII. PUENTE VAQUERO Manolo Jiménez llevó hasta Austin una de las apuestas turísticas de la capital: el Rodeo Saltillo. Frente a las comunidades texana y coahuilense, lo colocó como el equivalente mexicano del emblemático rodeo de Fort Worth. No fue solamente promoción con sombrero y hebilla; también fue una forma de presentar a Coahuila como sede de espectáculos capaces de atraer visitantes, inversión y atención internacional. Lo acompañaron Javier Díaz, Blas Flores, Chuy María Ramón y James Taylor, representante de Texas en México. La relación entre ambos estados suele medirse en comercio y cruces fronterizos; esta vez se montó a caballo y salió a buscar público. VIII. ALGO MÁS Javier Díaz acompañó la presentación del Rodeo Saltillo en Austin, pero nos cuentan que el viaje podría dejar algo más que promoción turística y fotografías con la comunidad coahuilense. El alcalde habría aprovechado la agenda en la Ciudad Hermana para avanzar en gestiones que pronto se convertirán en buenas noticias para Saltillo. Habrá que estar atentos al anuncio y, sobre todo, a su contenido. Promocionar la ciudad abre algunas puertas; regresar con resultados demostraría que también se tocaron las correctas.