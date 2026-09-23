POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?

+ Seguir en Seguir en Google
Politicón
/
    POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?

A diferencia del empresario David Martínez, Pous Escalante es un auténtico ‘fantasma’ sin rastro en el mundo financiero, gubernamental ni corporativo. Su admisión individual despierta dudas sobre a quién representa realmente

I. SUBASTA FANTASMAL

Igual que ocurrió en febrero pasado, un “fantasma” se encuentra hoy entre los postores que podrán pujar por los activos de Altos Hornos de México pasado mañana viernes... si es que la subasta se lleva a cabo. Pero, a diferencia de David Martínez Guzmán, el empresario regio que se involucró en el primer intento de subasta y a quien se considera un “fantasma” por su obsesión a pasar inadvertido, el espectral postor que hoy ha sido admitido al proceso de liquidación de la acerera es alguien de quien, además de su nombre –Octavio Pous Escalante–, prácticamente no se conoce ningún dato que permita identificarlo. Ni siquiera una foto suya es posible localizar en la red.

II. UNA TOTAL RAREZA

A diferencia de Martínez Guzmán, quien es considerado el mexicano más influyente en Wall Street, Pous Escalante es un auténtico desconocido. No se le conoce en el mundo empresarial, ni en el financiero, ni en el gubernamental. Lo más raro de todo: fue admitido al proceso de subasta de forma individual, no como representante de un grupo empresarial. ¿A quién o a quiénes representa? ¿Cómo acreditó que es alguien con la capacidad de participar en un proceso de este tipo? Nadie tiene respuestas. Raro, ¿no?

https://vanguardia.com.mx/opinion/ahmsa-esta-vez-si-se-va-a-subastar-DD23643734

III. RECORDATORIO I

La problemática que representa el funcionamiento de los denominados “anexos” se hizo presente ayer, una vez más, en la tribuna del Congreso del Estado. A nombre de todos los integrantes del Poder Legislativo, el lagunero Jorge Arturo Valdés Flores leyó un documento en el cual se recuerda a las autoridades municipales, así como a las estatales responsables de la salud y la procuración de justicia, que en relación con la protección de la integridad personal y la vida, la prevención es más importante que la persecución y castigo de los delincuentes. Y es que, como se ha reseñado hasta la saciedad, en Coahuila siguen muriendo personas en los anexos.

IV. RECORDATORIO II

Desde principio de año, hay norma para regular el funcionamiento de los establecimientos privados para el tratamiento de adicciones, pero con todo y eso, ocho personas han muerto en lo que va del 2026 en este tipo de establecimientos. Y aunque se presuma que los casos se investigan y los responsables no quedan impunes, ese no es el escenario más deseable. Porque antes que perpetradores tras las rejas, lo que se busca es que los adictos no se conviertan en víctimas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/valentin-n-pastor-propietario-de-anexo-en-monclova-sera-recluido-en-el-penal-de-saltillo-por-muerte-de-un-interno-GB23660053

V. BARBAS A REMOJAR

Leonardo Jiménez Camacho cumplió años y, nos cuentan, ya prepara una comilona de “primer nivel”. Buen provecho, porque la Auditoría Superior de la Federación recién le dejó una cuenta bastante indigesta. La auditoría al Colegio de Bachilleres de Coahuila identifica 31 millones 172 mil pesos pendientes por aclarar, cinco pliegos de observaciones y una promoción fiscal. Para un funcionario polémico, señalado por opacidad, presunta corrupción y su papel como operador político del PRI, el dictamen es demoledor: no se trata de una observación aislada, sino de un patrón de incumplimiento en nómina, presupuesto, personal y adquisiciones.

VI. CUENTAS POLÍTICAS

Nos dicen que el expediente de Leonardo Jiménez llegará a otras instancias federales para seguir el rastro del dinero. Por su papel como operador del PRI, algunos sospechan que los recursos observados pudieron alimentar campañas. La auditoría no acredita ese destino; deberá investigarse y probarse. Pero con tantos millones pendientes y un patrón de incumplimiento, jugar al occiso ya no alcanza. Dicen que Jiménez se siente protegido en todos los niveles. Puede ser: la protección brinda percepción de seguridad... hasta que te dejan solo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerza-coahuila-alianza-estrategica-con-texas-buscan-atraer-inversiones-en-energia-AB23665555

VII. PUENTE VAQUERO

Manolo Jiménez llevó hasta Austin una de las apuestas turísticas de la capital: el Rodeo Saltillo. Frente a las comunidades texana y coahuilense, lo colocó como el equivalente mexicano del emblemático rodeo de Fort Worth. No fue solamente promoción con sombrero y hebilla; también fue una forma de presentar a Coahuila como sede de espectáculos capaces de atraer visitantes, inversión y atención internacional. Lo acompañaron Javier Díaz, Blas Flores, Chuy María Ramón y James Taylor, representante de Texas en México. La relación entre ambos estados suele medirse en comercio y cruces fronterizos; esta vez se montó a caballo y salió a buscar público.

VIII. ALGO MÁS

Javier Díaz acompañó la presentación del Rodeo Saltillo en Austin, pero nos cuentan que el viaje podría dejar algo más que promoción turística y fotografías con la comunidad coahuilense. El alcalde habría aprovechado la agenda en la Ciudad Hermana para avanzar en gestiones que pronto se convertirán en buenas noticias para Saltillo. Habrá que estar atentos al anuncio y, sobre todo, a su contenido. Promocionar la ciudad abre algunas puertas; regresar con resultados demostraría que también se tocaron las correctas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-morena-coahuila-arrancara-otra-vez-en-desventaja-electoral-por-retraso-en-candidaturas-ID23644792

IX. TERCERA OPCIÓN

Quienes llevan semanas haciendo quinielas para atinarle a la fecha en la que el actual dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, dejará libre la silla para que la ocupe un relevo, podrían quedarse con las ganas de reemplazarlo. ¿Cómo es eso? Los que conocen bien la dinámica de las decisiones en el partido de moda nos comentan que existe una alternativa que nadie ha considerado: que después del 1 de enero, cuando arranque la Legislatura estatal de la cual Diego es integrante electo, él siga al frente de la delegación estatal del partido guinda... al menos hasta que culmine el proceso electoral del año próximo. Habrá que seguir de cerca el desarrollo de este culebrón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adicciones
Rodeo Saltillo
anexos

Localizaciones


Coahuila
Monclova
Saltillo

Personajes


Diego Del Bosque
Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


AHMSA
ASF
Auditoría Superior De La Federación

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin daño colateral para Slim

Sin daño colateral para Slim
true

AHMSA: ¿Esta vez sí se va a subastar?
true

POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas
Personal médico realizó durante más de una hora maniobras de reanimación para intentar salvar a la paciente.

Muere joven madre tras dar a luz en el Hospital General de Saltillo; investigan el caso

Algunas instituciones plantean mantener los celulares como herramientas educativas, siempre que se utilicen de manera responsable.

Ante regulación federal, UAdeC y CBTis fomentarán uso responsable del celular en aulas
Los clubes de segunda división han realizado protestas para exigir nuevamente la posibilidad de competir por un lugar en la Liga MX.

Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo
Donald Trump acusó a México de ser el “epicentro de la violencia de los cárteles” durante su discurso ante la ONU.

Trump afirma ante la ONU que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”
Argumentó que el país estaba inmerso en una “carrera frenética” hacia el desarrollo de una bomba nuclear antes de su intervención.

Trump pide a los líderes mundiales a unirse a EU para aislar a Irán, en su discurso de la ONU