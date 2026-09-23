Cuestionan a senadora Carolina Viggiano por la compra de dos terrenos en Pachuca a precios inferiores a sus valores

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Coahuila
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    Cuestionan a senadora Carolina Viggiano por la compra de dos terrenos en Pachuca a precios inferiores a sus valores
    Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en el Club de Golf Pachuca por un monto menor al valor señalado para ambos. VANGUARDIA

La senadora adquirió dos predios en el Club de Golf de Pachuca; los documentos muestran una diferencia millonaria entre ambos valores

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria, enfrenta cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio debido a la adquisición de dos terrenos en el Club de Golf de Pachuca, operaciones en las que los montos asentados en las escrituras fueron sustancialmente inferiores a los valores señalados para los inmuebles de lujo.

De acuerdo con una investigación periodística realizada por Víctor Hugo Arteaga y publicada el 22 de septiembre por Xpectro FM, documentos catastrales, notariales y de tesorerías municipales dan cuenta de que Viggiano Austria pagó en conjunto un millón 392 mil pesos por ambos predios, mientras que los valores señalados para los terrenos ascendían a 3 millones 810 mil pesos.

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ALMA CAROLINA VIGGIANO ADQUIRIÓ DOS TERRENOS EN EL CLUB DE GOLF DE PACHUCA

La primera operación ocurrió en 2004, cuando la esposa del exgobernador de Coahuila, el priista Rubén Moreira, se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Hidalgo.

De acuerdo con la escritura pública número 14505, adquirió de Carlos Ibarra Sánchez el lote 248, ubicado en la manzana 4, sección tres del Fraccionamiento Club de Golf Pachuca, en el kilómetro 85 1/2 de la carretera México-Pachuca.

El monto asentado en la operación fue de 709 mil 500 pesos. Sin embargo, el valor señalado para el terreno en ese momento era de un millón 935 mil pesos.

Tres años después, en 2007, Viggiano adquirió un segundo predio contiguo. En ese momento concluía su periodo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

$!La senadora Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en Pachuca por $1.3 millones, frente a valores señalados de $3.8 millones.
La senadora Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en Pachuca por $1.3 millones, frente a valores señalados de $3.8 millones. Xpectro FM

El terreno, identificado como lote 249, se ubicaba en Paseo del Fresno L-249, manzana 4, sección 3, dentro del Club de Golf Pachuca. Según la escritura pública 17473 del volumen 348, el predio tenía una superficie de 500 metros cuadrados.

El vendedor fue Andrés Chitiva, exfutbolista y entrenador colombiano naturalizado mexicano que jugó en el Club Pachuca. El precio establecido en la escritura fue de 682 mil 500 pesos, mientras que el valor señalado para el terreno era de un millón 875 mil pesos.

Entre ambas operaciones, Viggiano pagó un millón 392 mil pesos, frente a los 3 millones 810 mil pesos correspondientes a los valores señalados para los dos terrenos.

$!Dos terrenos de Carolina Viggiano en el Club de Golf Pachuca son objeto de cuestionamientos por sus valores y precios de compra
Dos terrenos de Carolina Viggiano en el Club de Golf Pachuca son objeto de cuestionamientos por sus valores y precios de compra Xpectro FM
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DOCUMENTOS REGISTRAN LAS OPERACIONES ANTE AUTORIDADES MUNICIPALES

Las operaciones inmobiliarias quedaron asentadas en documentación notarial y en los registros municipales correspondientes.

Las escrituras fueron expedidas por la Notaría Pública número 2 de Pachuca. En las transacciones participaron el notario público adscrito Guillermo García Sánchez y la notaria pública adscrita Delia Bibiana Tejeda Cruz.

Los registros municipales revisados también muestran que los dos inmuebles cumplieron con los trámites fiscales y de traslación de dominio ante las autoridades de la capital de Hidalgo.

Los lotes 248 y 249 quedaron registrados en los padrones hacendarios bajo las cuentas prediales U-042199 y U042187.

De acuerdo con la documentación, los precios de compraventa se justificaron con base en el valor catastral vigente al momento de las operaciones. La información señala que ese valor representaba alrededor del 40 por ciento del valor real de los terrenos.

$!Documentos notariales y catastrales registran las operaciones inmobiliarias de Carolina Viggiano en Pachuca.
Documentos notariales y catastrales registran las operaciones inmobiliarias de Carolina Viggiano en Pachuca. Xpectro FM

DESPUÉS DE LAS COMPRAS, ALMA CAROLINA VIGGIANO CONSTRUYÓ UNA RESIDENCIA

Tras la adquisición de los dos terrenos contiguos, en el predio se construyó una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados.

De acuerdo con la investigación citada, el valor estimado de la vivienda ronda los 30 millones de pesos.

La residencia es descrita como una construcción de arquitectura vanguardista, con volúmenes geométricos, acabados de alta gama y elementos de infraestructura orientados a la eficiencia energética.

Entre sus características se encuentran amplios ventanales, muros en tonos gris oscuro, bloques de concreto aparente y áreas de paisajismo en el acceso.

La vivienda también cuenta con paneles solares distribuidos en diferentes secciones de la azotea, además de sistemas de climatización y domos de iluminación.

$!Xpectro FM compartió la fotografía de la casa construida por Alma Carolina Viggiano Austria, que tiene un valor estimado de 30 millones de pesos.
Xpectro FM compartió la fotografía de la casa construida por Alma Carolina Viggiano Austria, que tiene un valor estimado de 30 millones de pesos. Xpectro FM

PATRIMONIO DE VIGGIANO YA HABÍA SIDO CUESTIONADO

Los cuestionamientos sobre el patrimonio de Carolina Viggiano no son recientes. Desde 2022 se han señalado públicamente presuntas inconsistencias y omisiones en sus declaraciones patrimoniales.

El 30 de mayo de ese año, el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar una investigación sobre la procedencia de los recursos utilizados por la entonces diputada federal para adquirir propiedades en México y en el extranjero.

El documento hizo referencia a la Declaración Patrimonial y de Intereses correspondiente a 2022, en la que Viggiano reportó tres inmuebles adquiridos en 1997, 2004 y 2007.

Los valores declarados para esas propiedades fueron de un millón 910 mil pesos, 4 millones 391 mil pesos y un millón 989 mil pesos, respectivamente.

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El documento también puso bajo escrutinio la adquisición, el 18 de septiembre de 2019, de una propiedad ubicada en Sierra Nevada 319, en la colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México.

La compra ocurrió dos meses después de que Viggiano asumiera la Secretaría General del PRI. De acuerdo con el documento presentado por Morena, la entonces legisladora reportó ingresos netos por un millón 19 mil pesos durante 2020, cantidad que el grupo parlamentario consideró insuficiente para explicar por sí misma la adquisición del inmueble.

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