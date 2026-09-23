Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana
Los antiguos adversarios se reunieron el martes por la noche en un hotel de cinco estrellas a pocas cuadras de la Torre Trump
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , celebró una reunión “histórica” con Donald Trump en Nueva York, posando sonriente para una foto con el presidente estadounidense, menos de nueve meses después de que este ordenara el secuestro de su jefe, Nicolás Maduro.
Los antiguos adversarios se reunieron el martes por la noche en un hotel de cinco estrellas a pocas cuadras de la Torre Trump en Manhattan, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El hotel se encuentra a unos 11 kilómetros de la prisión de Brooklyn donde Maduro permanece detenido desde su captura durante una redada de las fuerzas especiales en Caracas en enero.
En vísperas del encuentro del martes, un periodista estadounidense le preguntó a Rodríguez si visitaría a Maduro, bajo cuyo mandato fue vicepresidenta, durante su estancia en Nueva York. Ella no respondió.
Pero sí encontró tiempo para reunirse con Trump en el lujoso hotel Lotte New York Palace. Este encuentro se considera un paso clave en la estrategia de Rodríguez para lograr legitimidad internacional tras años de aislamiento diplomático de Venezuela bajo la dictadura de Maduro. Se espera que el miércoles intervenga ante la Asamblea General de la ONU.
“Mantuvimos una reunión histórica con... Donald Trump, con quien hablamos sobre cómo fortalecer la relación bilateral entre nuestros países e impulsar una agenda de cooperación en áreas estratégicas como la energía, la minería, la seguridad y otros asuntos de interés común”, escribió Rodríguez en Instagram, en una declaración de 133 palabras que no mencionaba a su aliado encarcelado.
Oliver Blanco, uno de los principales diplomáticos de Rodríguez, afirmó que la reunión marcó “una nueva etapa de diálogo y entendimiento entre ambos países” y fue “un paso importante hacia nuevas oportunidades para nuestro país y nuestra gente”. Blanco también publicó una foto alegre en la que él y Trump sonríen y levantan el pulgar a la cámara.
Un asesor de la Casa Blanca dijo que a la reunión también asistieron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.
Horas antes, Rodríguez había estado sentado en el salón de la Asamblea General viendo a Trump celebrar la “operación militar masiva” durante la cual Maduro —a quien calificó de “dictador fuera de la ley” y “un verdadero criminal”— fue capturado. “Fue una guerra... [y] al vencedor le pertenecen las riquezas”, alardeó Trump sobre el reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, mientras Rodríguez parecía hacer una mueca de disgusto.
Algunos observadores también detectaron señales de incomodidad en el lenguaje corporal captado en la foto de Trump y Rodríguez, quien parecía estar apretando el puño izquierdo.
Algunos críticos de Rodríguez en Venezuela calificaron el trato que le dio Trump como una humillación absoluta para una política del partido socialista que ha pasado años denunciando el imperialismo estadounidense.
Tras la captura de Maduro, Trump advirtió que Rodríguez pagaría un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro, si no se sometía a la línea estadounidense. Desde entonces, Rodríguez ha hecho una serie de concesiones, entre ellas ceder el control de los ingresos petroleros de Venezuela a Washington y aceptar un controvertido acuerdo petrolero de 65.000 millones de barriles que Trump calificó el martes como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”.
Una figura de la oposición denunció la reunión entre Rodríguez y Trump como un encuentro entre una “marioneta desvergonzada y su titiritero sin escrúpulos”.
CONSOLIDACIÓN
Pero Rodríguez ha logrado consolidar su poder, mientras que Trump parece estar más centrado en obtener acceso a los recursos naturales de Venezuela que en impulsar unas nuevas elecciones presidenciales que permitan al país sudamericano retomar el camino hacia la democracia.
Trump ha elogiado repetidamente el liderazgo “fantástico” y “magnífico” de Rodríguez, mientras que ha marginado a su principal rival, la líder opositora María Corina Machado. Machado, quien abandonó Venezuela a finales del año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, no ha podido regresar y se encuentra exiliada en Panamá. Según informes, intentó regresar a Venezuela en tres ocasiones esta semana, pero no lo logró.
Orlando Pérez, experto en América Latina de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, rechazó la idea de que Rodríguez se sintiera humillada por su encuentro con Trump. «Es un gran triunfo [para ella]. Consiguió la foto que quería. Francamente, creo que es imposible sobreestimar la importancia que tuvo esa foto para ella», afirmó Pérez, quien consideró que la imagen legitimó la posición de Rodríguez como presidenta e indicó que Washington estaba dispuesto a seguir colaborando con ella y que otros líderes debían interactuar con ella.
Para Trump, reunirse con Rodríguez fue una forma de demostrar a los votantes de MAGA que había “ganado Venezuela” al apoderarse de sus enormes reservas petroleras con la invasión de enero. “Así que esa imagen fue beneficiosa para Delcy y para Trump ”, añadió Pérez.
Antes del encuentro del martes, los presidentes de Estados Unidos y Venezuela se habían reunido por última vez en 2015, cuando Barack Obama y Maduro conversaron brevemente durante una cumbre regional en Panamá. En la década siguiente, Maduro se convirtió en un paria internacional al sumir a su país en el caos económico y un régimen cada vez más autoritario, y Venezuela fue objeto de severas sanciones internacionales.
En la cumbre de 2015, Obama reconoció que los tiempos en que “Estados Unidos podía inmiscuirse con impunidad” en América Latina habían terminado. Pero Trump tiene ideas radicalmente diferentes y ha seguido adelante con sus intentos de reafirmar el dominio estadounidense en una región que durante mucho tiempo ha considerado su patio trasero.
Además de tomar el control del gobierno venezolano e intentar derrocar al gobierno comunista cubano estrangulando su economía, la campaña hegemónica de Trump también ha llevado a que Estados Unidos sea acusado de intentar influir en las elecciones presidenciales de Brasil a favor del candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro mediante presión diplomática y económica.
El martes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió a la Asamblea General de la ONU para criticar tales intentos, sin mencionar directamente a Estados Unidos. «No permitiremos que los enemigos de la democracia —internos o externos— ataquen la voluntad del pueblo. La democracia brasileña pertenece a los brasileños», declaró Lula, quien enfrenta una dura batalla para lograr la reelección en las elecciones de octubre.
«Brasil no encaja en el patio trasero de nadie», añadió Lula, quien también pidió nuevas elecciones en Venezuela. No se reunió con Rodríguez durante su visita a Nueva York, pero afirmó que «el pueblo venezolano merece decidir su propio futuro».