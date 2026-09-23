Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , celebró una reunión “histórica” con Donald Trump en Nueva York, posando sonriente para una foto con el presidente estadounidense, menos de nueve meses después de que este ordenara el secuestro de su jefe, Nicolás Maduro. Los antiguos adversarios se reunieron el martes por la noche en un hotel de cinco estrellas a pocas cuadras de la Torre Trump en Manhattan, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El hotel se encuentra a unos 11 kilómetros de la prisión de Brooklyn donde Maduro permanece detenido desde su captura durante una redada de las fuerzas especiales en Caracas en enero. En vísperas del encuentro del martes, un periodista estadounidense le preguntó a Rodríguez si visitaría a Maduro, bajo cuyo mandato fue vicepresidenta, durante su estancia en Nueva York. Ella no respondió. Pero sí encontró tiempo para reunirse con Trump en el lujoso hotel Lotte New York Palace. Este encuentro se considera un paso clave en la estrategia de Rodríguez para lograr legitimidad internacional tras años de aislamiento diplomático de Venezuela bajo la dictadura de Maduro. Se espera que el miércoles intervenga ante la Asamblea General de la ONU. “Mantuvimos una reunión histórica con... Donald Trump, con quien hablamos sobre cómo fortalecer la relación bilateral entre nuestros países e impulsar una agenda de cooperación en áreas estratégicas como la energía, la minería, la seguridad y otros asuntos de interés común”, escribió Rodríguez en Instagram, en una declaración de 133 palabras que no mencionaba a su aliado encarcelado.

Oliver Blanco, uno de los principales diplomáticos de Rodríguez, afirmó que la reunión marcó “una nueva etapa de diálogo y entendimiento entre ambos países” y fue “un paso importante hacia nuevas oportunidades para nuestro país y nuestra gente”. Blanco también publicó una foto alegre en la que él y Trump sonríen y levantan el pulgar a la cámara. Un asesor de la Casa Blanca dijo que a la reunión también asistieron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. Horas antes, Rodríguez había estado sentado en el salón de la Asamblea General viendo a Trump celebrar la “operación militar masiva” durante la cual Maduro —a quien calificó de “dictador fuera de la ley” y “un verdadero criminal”— fue capturado. “Fue una guerra... [y] al vencedor le pertenecen las riquezas”, alardeó Trump sobre el reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, mientras Rodríguez parecía hacer una mueca de disgusto. Algunos observadores también detectaron señales de incomodidad en el lenguaje corporal captado en la foto de Trump y Rodríguez, quien parecía estar apretando el puño izquierdo. Algunos críticos de Rodríguez en Venezuela calificaron el trato que le dio Trump como una humillación absoluta para una política del partido socialista que ha pasado años denunciando el imperialismo estadounidense. Tras la captura de Maduro, Trump advirtió que Rodríguez pagaría un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro, si no se sometía a la línea estadounidense. Desde entonces, Rodríguez ha hecho una serie de concesiones, entre ellas ceder el control de los ingresos petroleros de Venezuela a Washington y aceptar un controvertido acuerdo petrolero de 65.000 millones de barriles que Trump calificó el martes como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Una figura de la oposición denunció la reunión entre Rodríguez y Trump como un encuentro entre una “marioneta desvergonzada y su titiritero sin escrúpulos”.