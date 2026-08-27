Incendio y conato de riña alteran velorio en la colonia La Polvorera de Torreón; hay tres intoxicados

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    Incendio y conato de riña alteran velorio en la colonia La Polvorera de Torreón; hay tres intoxicados
    Mientras Bomberos combatía el incendio, se registró un conato de riña entre algunos asistentes al velorio. SANDRA GÓMEZ

Un siniestro ocurrido al poniente de la ciudad movilizó a las corporaciones de rescate; en medio de las labores, se presentó una trifulca entre los concurrentes

TORREÓN, COAH.— Tres personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo durante un incendio registrado la mañana de este jueves al interior de un domicilio de la colonia La Polvorera, al poniente de Torreón, donde se llevaba a cabo el velorio de una persona.

El reporte de auxilio se recibió alrededor de las 06:00 horas desde una vivienda ubicada sobre la calle Segunda, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y Policía Municipal.

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Al arribar al inmueble, los cuerpos de emergencia auxiliaron a tres personas que habrían permanecido expuestas durante aproximadamente 30 minutos al humo generado por el incendio.

Los afectados fueron identificados como Johan Gerardo, de 25 años; Francisco Ferrano Arellano, de 53, y Fátima Montserrat, de 22 años, quienes recibieron atención médica en el lugar luego de presentar malestares relacionados con la inhalación de humo y monóxido de carbono.

$!Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y Policía Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia.
Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y Policía Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia. SANDRA GÓMEZ

Mientras los elementos del Cuerpo de Bomberos realizaban las labores para controlar y extinguir las llamas, se registró un conato de riña entre algunos de los asistentes al velorio, en el exterior del inmueble.

Elementos de la Policía Municipal intervinieron para controlar la situación y evitar que el altercado escalara, además de mantener despejada el área para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Una vez controlado el incendio, los bomberos realizaron una inspección del inmueble para descartar riesgos y posibles rebrotes.

Las autoridades correspondientes llevarán a cabo las investigaciones y peritajes necesarios para determinar las causas que originaron el incendio y establecer si existe alguna relación con el altercado registrado entre los asistentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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