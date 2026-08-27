Clausuran panadería y pollería por falta de higiene en el sector Alianza de Torreón

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Torreón
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    Clausuran panadería y pollería por falta de higiene en el sector Alianza de Torreón
    Los establecimientos permanecerán cerrados hasta que corrijan las observaciones y cumplan con la reglamentación. SANDRA GÓMEZ

Ninguno de los establecimientos contaba con un contrato vigente para la recolección y disposición de sus residuos

TORREÓN, COAH.- Dos establecimientos dedicados a la venta de alimentos fueron clausurados en el sector Alianza de Torreón, luego de que autoridades municipales detectaron deficiencias sanitarias y un manejo inadecuado de residuos.

Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación Municipal, informó que las acciones se realizaron como parte del programa “Orden y Limpieza”, en coordinación con la Dirección de Limpieza.

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Durante un recorrido de supervisión en el perímetro del Mercado Alianza y sectores aledaños, los inspectores detectaron irregularidades consideradas graves en una panadería y una pollería.

De acuerdo con el funcionario, ninguno de los establecimientos contaba con un contrato vigente con una empresa particular para la recolección y disposición de los residuos generados durante la elaboración y venta de sus productos.

Además, el personal municipal constató diversas deficiencias de higiene en el interior de ambos locales, condiciones que podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Ante los incumplimientos, las autoridades colocaron sellos de clausura. Los establecimientos permanecerán cerrados hasta que sus propietarios subsanen las observaciones y acrediten el cumplimiento de la reglamentación municipal.

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Como parte del mismo operativo, otros comerciantes del sector recibieron notificaciones preventivas para que corrijan las irregularidades dentro del plazo establecido y eviten sanciones o la suspensión de sus actividades.

Fernández Llamas señaló que las revisiones continuarán en el sector Alianza, con el propósito de mejorar las condiciones de limpieza, garantizar el manejo adecuado de los desechos y proteger la salud de quienes consumen alimentos en la zona.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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