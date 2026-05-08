Incorpora jurisdicción sanitaria 01 especialista en gerontología para atención de adultos mayores

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Coahuila
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    Incorpora jurisdicción sanitaria 01 especialista en gerontología para atención de adultos mayores
    La nueva especialista en gerontología brindará apoyo en el Centro de Salud Mundo Nuevo y otras unidades médicas de la región. FREEPIK

La Jurisdicción Sanitaria 01 reforzará detección de enfermedades y seguimiento médico en adultos mayores

La Jurisdicción Sanitaria 01 incorporó una especialista en gerontología enviada desde Saltillo para reforzar la atención médica dirigida a personas adultas mayores en la Región Norte de Coahuila.

Cecilia Vélez Ibarra, coordinadora del Programa de Enfermedades Metabólicas y Envejecimiento, informó que esta integración permitirá fortalecer la detección temprana de padecimientos relacionados con el envejecimiento, así como mejorar el seguimiento clínico de pacientes.

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La funcionaria explicó que la especialista trabajará principalmente desde el Centro de Salud Mundo Nuevo, aunque también acudirá a distintas unidades médicas pertenecientes a la jurisdicción.

“Estamos ofreciendo el servicio de gerontología para fortalecer las acciones de atención a los adultos mayores”, comentó.

Entre las enfermedades que se busca detectar y atender oportunamente se encuentran diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos frecuentes en este sector de la población.

Además, la Jurisdicción Sanitaria 01 trabaja en la organización de grupos de adultos mayores para facilitar el acompañamiento médico, promover hábitos saludables y dar continuidad a tratamientos.

Las autoridades de salud señalaron que estas acciones buscan ampliar la cobertura de atención geriátrica y acercar servicios especializados a más comunidades de la región.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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