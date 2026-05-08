Incorpora jurisdicción sanitaria 01 especialista en gerontología para atención de adultos mayores

Cecilia Vélez Ibarra, coordinadora del Programa de Enfermedades Metabólicas y Envejecimiento, informó que esta integración permitirá fortalecer la detección temprana de padecimientos relacionados con el envejecimiento, así como mejorar el seguimiento clínico de pacientes.

La Jurisdicción Sanitaria 01 incorporó una especialista en gerontología enviada desde Saltillo para reforzar la atención médica dirigida a personas adultas mayores en la Región Norte de Coahuila.

La funcionaria explicó que la especialista trabajará principalmente desde el Centro de Salud Mundo Nuevo, aunque también acudirá a distintas unidades médicas pertenecientes a la jurisdicción.

“Estamos ofreciendo el servicio de gerontología para fortalecer las acciones de atención a los adultos mayores”, comentó.

Entre las enfermedades que se busca detectar y atender oportunamente se encuentran diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos frecuentes en este sector de la población.

Además, la Jurisdicción Sanitaria 01 trabaja en la organización de grupos de adultos mayores para facilitar el acompañamiento médico, promover hábitos saludables y dar continuidad a tratamientos.

Las autoridades de salud señalaron que estas acciones buscan ampliar la cobertura de atención geriátrica y acercar servicios especializados a más comunidades de la región.