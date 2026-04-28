Industria aporta 88% del predial en Ramos Arizpe

El tesorero municipal, Francisco Solís, informó que las empresas aportan el 88 por ciento de estos ingresos, lo que refleja el peso del sector en la economía local. “Las empresas representan el 88% del ingreso predial. Esto habla de un municipio fortalecido en el ámbito empresarial”, explicó.

RAMOS ARIZPE, COAH.– El municipio de Ramos Arizpe mantiene finanzas estables impulsadas por el cumplimiento del sector industrial, que concentra la mayor parte de la recaudación del impuesto predial.

Detalló que el 12 por ciento restante corresponde a contribuyentes particulares. Hasta ahora, más del 90 por ciento de las empresas han cumplido con sus obligaciones fiscales durante el año.

En términos de recaudación, el municipio ya superó la meta prevista. “La expectativa era de 235 millones de pesos y actualmente llevamos 247 millones”, señaló el funcionario.

Con este comportamiento, la administración proyecta cerrar el ejercicio con un incremento cercano al 15 por ciento respecto al año anterior.

Solís indicó que estos ingresos permiten sostener proyectos de obra pública en el municipio. Además, hizo un llamado a quienes aún no han cumplido con el pago del predial. “Invitamos a los contribuyentes que faltan a que se regularicen”, comentó.

Pese a un contexto adverso, el tesorero aseguró que las finanzas municipales se mantienen en equilibrio. Explicó que el municipio enfrenta una carga de alrededor de 120 millones de pesos anuales derivada de una demanda, sin que esto comprometa la operación.

Finalmente, señaló que los recursos recaudados también se destinan a concluir gestiones ante instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente en obras de iluminación y vialidad en distintos sectores de la ciudad.