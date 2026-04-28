Industria aporta 88% del predial en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 abril 2026
    Industria aporta 88% del predial en Ramos Arizpe
    El tesorero Francisco Solís informó que la recaudación predial superó la meta anual impulsada por el cumplimiento del sector industrial. MANUEL RODRÍGUEZ

Recaudación supera meta anual y proyectan cierre 15% arriba pese a presiones financieras

RAMOS ARIZPE, COAH.– El municipio de Ramos Arizpe mantiene finanzas estables impulsadas por el cumplimiento del sector industrial, que concentra la mayor parte de la recaudación del impuesto predial.

El tesorero municipal, Francisco Solís, informó que las empresas aportan el 88 por ciento de estos ingresos, lo que refleja el peso del sector en la economía local. “Las empresas representan el 88% del ingreso predial. Esto habla de un municipio fortalecido en el ámbito empresarial”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-ajusta-protocolo-para-sancionar-a-padres-de-menores-motociclistas-ND20320683

Detalló que el 12 por ciento restante corresponde a contribuyentes particulares. Hasta ahora, más del 90 por ciento de las empresas han cumplido con sus obligaciones fiscales durante el año.

En términos de recaudación, el municipio ya superó la meta prevista. “La expectativa era de 235 millones de pesos y actualmente llevamos 247 millones”, señaló el funcionario.

Con este comportamiento, la administración proyecta cerrar el ejercicio con un incremento cercano al 15 por ciento respecto al año anterior.

Solís indicó que estos ingresos permiten sostener proyectos de obra pública en el municipio. Además, hizo un llamado a quienes aún no han cumplido con el pago del predial. “Invitamos a los contribuyentes que faltan a que se regularicen”, comentó.

Pese a un contexto adverso, el tesorero aseguró que las finanzas municipales se mantienen en equilibrio. Explicó que el municipio enfrenta una carga de alrededor de 120 millones de pesos anuales derivada de una demanda, sin que esto comprometa la operación.

Finalmente, señaló que los recursos recaudados también se destinan a concluir gestiones ante instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente en obras de iluminación y vialidad en distintos sectores de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Predial
Recaudación
Empresas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los pasitos duranguenses

Los pasitos duranguenses
NosotrAs: Las historias que sí contamos

NosotrAs: Las historias que sí contamos
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

José Luis Trueba se presentó en la FILC 2026 para hablar de su más reciente libro “Carlota la otra historia”.

José Luis Trueba cuenta ‘la otra historia’ de Carlota de México en la FIL Coahuila
En la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC) se presentó el cuento ilustrado “Eli, la jirafa sin manchas” de Lorena González.

Lorena González presenta ‘Eli, la jirafa sin manchas va a la escuela’ en la FILC
La serie en Saltillo enfrenta a dos equipos con inicios irregulares en la Zona Norte.

Saraperos vuelve a casa con presión: recibe a Algodoneros tras barrida
Varios vehículos circulan por el Malecón al atardecer en La Habana, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Cuba: por bloqueo de EU, turismo cae un 48% en 1T de 2026 ante crisis energética
Recordó que por esa ruta transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados internacionalmente.

ONU urge a reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una ‘emergencia alimentaria global’