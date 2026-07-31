INE define grupos y calendario de entrevistas para elegir a la próxima presidenta del IEC

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    INE define grupos y calendario de entrevistas para elegir a la próxima presidenta del IEC
    El INE está en proceso para definir a la nueva presidenta del IEC. Especial

Las 18 aspirantes que continúan en el proceso de selección serán entrevistadas el próximo lunes por tres grupos integrados por consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario de entrevistas y la integración de los grupos de consejeras y consejeros electorales que estarán a cargo de la etapa de valoración curricular y entrevista de las aspirantes a la Presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

El proceso tiene como objetivo designar a la nueva consejera presidenta del organismo electoral estatal, cargo que permanece vacante desde 2025, cuando Rodrigo Paredes Lozano fue destituido. Desde entonces, Óscar Rodríguez funge como presidente provisional del instituto.

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En total, 18 aspirantes avanzaron a esta etapa y serán entrevistadas el próximo lunes, distribuidas en tres grupos de trabajo.

El primer grupo estará integrado por la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán y los consejeros Jorge Montaño Ventura y Blanca Yassahara Cruz García. Este equipo entrevistará a Karla Victoria González Riñones, Laura Cristina Macías Valdés, Betsaid Ayerim Villanueva Sosa, Patricia Linnet Guel Dávila, Nora Lydia González Mota y Martha Hilda Oyervides Herrera.

El segundo grupo será encabezado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, junto con los consejeros Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona y la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña. En este bloque serán entrevistadas Diana Yaneth Escobedo Torres, Sara Álvarez Anguiano, María José Ramos Ramos, Vanessa Anallancy Martínez Alvarado, María de Lourdes Hernández Manzano y Zayra Astrid Rodríguez Salazar.

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El tercer grupo estará conformado por los consejeros Arturo Manuel Chávez López, José Martín Fernando Faz Mora y Rita Bell López Vences, además de la consejera Frida Denisse Gómez Puga. Ellos entrevistarán a Andrea Meza López, Yessica Esquivel Alonso, Guadalupe Abigail Salazar Celaya, Clara Patricia Mújica Valdez, Lucelldy Angélica Carrejo Esquivel y Karla Ivonne Natividad González.

Concluida la etapa de entrevistas, el Consejo General del INE deberá analizar los perfiles y realizar la designación de quien encabezará el Instituto Electoral de Coahuila para el próximo periodo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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