INE define grupos y calendario de entrevistas para elegir a la próxima presidenta del IEC

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario de entrevistas y la integración de los grupos de consejeras y consejeros electorales que estarán a cargo de la etapa de valoración curricular y entrevista de las aspirantes a la Presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). El proceso tiene como objetivo designar a la nueva consejera presidenta del organismo electoral estatal, cargo que permanece vacante desde 2025, cuando Rodrigo Paredes Lozano fue destituido. Desde entonces, Óscar Rodríguez funge como presidente provisional del instituto.

En total, 18 aspirantes avanzaron a esta etapa y serán entrevistadas el próximo lunes, distribuidas en tres grupos de trabajo. El primer grupo estará integrado por la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán y los consejeros Jorge Montaño Ventura y Blanca Yassahara Cruz García. Este equipo entrevistará a Karla Victoria González Riñones, Laura Cristina Macías Valdés, Betsaid Ayerim Villanueva Sosa, Patricia Linnet Guel Dávila, Nora Lydia González Mota y Martha Hilda Oyervides Herrera.

#BoletínINE 📄 | Aprueba Comisión de Vinculación el calendario de entrevistas para personas aspirantes a Presidencias y Consejerías Electorales de Organismos Públicos Locales.



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El segundo grupo será encabezado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, junto con los consejeros Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona y la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña. En este bloque serán entrevistadas Diana Yaneth Escobedo Torres, Sara Álvarez Anguiano, María José Ramos Ramos, Vanessa Anallancy Martínez Alvarado, María de Lourdes Hernández Manzano y Zayra Astrid Rodríguez Salazar.

El tercer grupo estará conformado por los consejeros Arturo Manuel Chávez López, José Martín Fernando Faz Mora y Rita Bell López Vences, además de la consejera Frida Denisse Gómez Puga. Ellos entrevistarán a Andrea Meza López, Yessica Esquivel Alonso, Guadalupe Abigail Salazar Celaya, Clara Patricia Mújica Valdez, Lucelldy Angélica Carrejo Esquivel y Karla Ivonne Natividad González. Concluida la etapa de entrevistas, el Consejo General del INE deberá analizar los perfiles y realizar la designación de quien encabezará el Instituto Electoral de Coahuila para el próximo periodo.