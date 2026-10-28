Influencer de Saltillo comparte su éxito en OnlyFans junto a su mamá y hermana

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    Influencer de Saltillo comparte su éxito en OnlyFans junto a su mamá y hermana
    Los ingresos generados en plataformas para adultos han permitido a la joven coahuilense adquirir vivienda propia y realizar viajes. UPSOCL

La influencer Mafer Cam transforma la gestión de su contenido para adultos en un emprendimiento familiar que financia su independencia económica, desatando una intensa conversación digital

En la era de la economía digital, la línea entre la intimidad doméstica y los modelos de negocio tradicionales se desdibuja a pasos agigantados.

El caso de la creadora de contenido coahuilense Mafer Cam se ha situado en el centro de la discusión pública tras revelar que la administración de sus cuentas en plataformas de suscripción para adultos no recae en agencias externas, sino en el núcleo de su hogar: su madre y su hermana, de acuerdo con información que comparte en UPSOCL.

Lo que inició como una vía individual de generación de ingresos ha evolucionado hacia una estructura operativa corporativa de carácter familiar. Según declaraciones recogidas por diversos medios digitales, los perfiles de la joven saltillense son supervisados cotidianamente con la colaboración directa de sus familiares, quienes gestionan la parte logística y administrativa del proyecto.

Esta alianza estratégica ha rendido frutos financieros considerables. Gracias al flujo constante de suscriptores, Mafer Cam ha alcanzado autonomía financiera, logrando adquirir bienes inmuebles y financiar viajes internacionales, hitos que atribuye en gran medida al trabajo coordinado con sus allegadas.

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Sin embargo, el modelo ha generado reacciones encontradas en el ecosistema de las redes sociales:

Postura de respaldo: Un sector de la audiencia celebra la complicidad de la familia, interpretando el involucramiento materno y fraternal como una muestra de solidaridad intergeneracional y apoyo incondicional hacia la independencia financiera de las mujeres.

Postura crítica: Ciertos sectores cuestionan la ética del entorno laboral, señalando la conveniencia de trazar límites éticos entre la dinámica afectiva de un hogar y la comercialización de la imagen íntima en entornos digitales.

Ante la polarización de opiniones, la creadora de contenido ha reafirmado la legitimidad de su trabajo. En sus intervenciones públicas, defiende el principio de soberanía sobre el propio cuerpo y respalda la validez de las plataformas digitales como herramientas efectivas para la superación personal y la estabilidad económica en el contexto contemporáneo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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