Infraestructura Eagle Pass-Piedras Negras consolida corredor logístico clave en Norteamérica

Coahuila
/ 16 febrero 2026
    La ampliación de la Ruta Fiscal fortalecerá la conectividad comercial entre Piedras Negras y Eagle Pass. CORTESÍA

EAGLE PASS, TX.- La frontera Eagle Pass–Piedras Negras se consolida como uno de los polos logísticos que están definiendo el crecimiento de Norteamérica.

La ampliación de la Ruta Fiscal en Piedras Negras, anunciada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa un paso decisivo en la consolidación de uno de los corredores comerciales más dinámicos y estratégicos del continente. Con una inversión inicial de 100 millones de pesos y un programa estatal que supera los 3 mil millones en infraestructura, el proyecto contempla la expansión de 4 a 6 carriles —con secciones de hasta 8 carriles— a lo largo de 8 kilómetros divididos en cinco etapas.

Esta obra se integra a la modernización de la Carretera 57 y se articula con la ampliación del Puente Internacional II, cuya capacidad proyectada pasará de 6 a 12 carriles, fortaleciendo significativamente la movilidad comercial y la eficiencia aduanal en esta región estratégica.

El Gobierno de Eagle Pass ha alineado infraestructura, planeación urbana y capacidad operativa para responder al dinamismo del nearshoring y a las nuevas exigencias de las cadenas globales de suministro. Esta visión integrada posiciona a la frontera Piedras Negras–Eagle Pass como un eje estratégico del comercio entre México y Estados Unidos.

“La ampliación del Puente Internacional II es una prioridad estratégica para nuestra región y ya se encuentra en los procesos correspondientes para avanzar en su consolidación. Estamos construyendo infraestructura con visión de futuro, anticipándonos al crecimiento del comercio bilateral. Eagle Pass está preparado para liderar esta nueva etapa de expansión binacional con planeación, coordinación y determinación. Esta frontera seguirá siendo un punto clave para quienes buscan competir con éxito en Norteamérica”, afirmó el mayor de Eagle Pass, Aaron Valdez.

EMPIRE INDUSTRIAL PARK: INFRAESTRUCTURA PRIVADA ALINEADA A LA EXPANSIÓN PÚBLICA

En este contexto de crecimiento estructural, el desarrollo industrial del lado texano juega un papel determinante. Ubicado estratégicamente sobre Loop 480 —corredor actualmente en proceso de ampliación y conexión directa con el sistema de cruces internacionales—, Empire Industrial Park se consolida como una plataforma de nueva generación diseñada específicamente para aprovechar esta expansión binacional.

Empire ofrece ventajas competitivas claras:Proximidad inmediata al Puente Internacional II y a la Ruta Fiscal ampliada.Acceso directo a infraestructura vial primaria sin atravesar zonas urbanas congestionadas.Espacios diseñados para almacenamiento, logística transfronteriza y centros de distribución de alto volumen.Ubicación estratégica para empresas que operan manufactura en Coahuila y requieren plataforma de distribución en Texas.Entorno con certidumbre jurídica estadounidense y conectividad directa al mercado norteamericano.

La combinación de inversión pública en infraestructura —del lado mexicano y texano— con desarrollos industriales planeados estratégicamente como Empire Industrial Park crea un ecosistema logístico integral pocas veces visto en la frontera.

Para empresas que buscan posicionarse en el corredor comercial más dinámico del norte del país, establecer operaciones en Empire no solo representa una ubicación geográfica favorable; significa asegurar presencia dentro de una región que está consolidando su liderazgo en comercio exterior, relocalización industrial y crecimiento binacional sostenido.

El futuro del intercambio México–Estados Unidos se construye con infraestructura, coordinación y visión estratégica en la frontera Eagle Pass–Piedras Negras, y Empire Industrial Park forma parte activa de esa nueva etapa de expansión.

