Inicia Ramos Arizpe operativo de blindaje electoral previo a la jornada de votación

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    Inicia Ramos Arizpe operativo de blindaje electoral previo a la jornada de votación
    El operativo contempla la revisión y resguardo de vehículos oficiales. CORTESÍA

El operativo incluye acciones de verificación y resguardo de recursos públicos municipales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las disposiciones establecidas para el actual proceso electoral, este viernes dio inicio en Ramos Arizpe el operativo de blindaje electoral, mediante una serie de acciones enfocadas en la verificación y resguardo de los recursos públicos municipales.

Las actividades son supervisadas por el Comité Municipal de Blindaje Electoral, integrado por la contralora municipal, Lilia Gabriela Muñoz García, y tres ciudadanos, en cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

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Entre las acciones contempladas dentro del operativo se encuentra la revisión y resguardo de vehículos oficiales, así como el aseguramiento de diversas áreas administrativas municipales al término de la jornada laboral, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables durante el periodo electoral.

De acuerdo con la Contraloría Municipal, alrededor de 100 vehículos de uso administrativo permanecerán bajo resguardo durante el fin de semana electoral.

Las autoridades municipales señalaron que estas medidas forman parte de los procedimientos preventivos que se implementan previo a la jornada de votación, con el objetivo de asegurar el adecuado manejo y resguardo de bienes y recursos públicos.

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También se realiza el aseguramiento de diversas áreas administrativas al concluir la jornada laboral. CORTESÍA

Asimismo, se informó que las dependencias encargadas de brindar servicios esenciales y atención de emergencias continuarán operando con normalidad durante el fin de semana, a fin de mantener la atención a la ciudadanía sin interrupciones.

”Patrullas, ambulancias, Protección Civil y Servicios Municipales permanecen laborando porque puede haber necesidades que se presenten y tienen que seguir atendiendo”, señaló la contralora municipal, Lilia Gabriela Muñoz García.

Además del resguardo de inmuebles y vehículos, las cajas de cobro y módulos de trámites municipales permanecerán cerrados hasta el próximo lunes, cuando concluya formalmente el blindaje electoral.

El operativo cuenta además con la participación de ciudadanos que integran el comité de supervisión, quienes dan seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos y contribuyen a garantizar la transparencia en el desarrollo de estas acciones preventivas.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

Manuel Rodríguez

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Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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