Inician cursos de verano en el Instituto Tecnológico de Saltillo

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    Inician cursos de verano en el Instituto Tecnológico de Saltillo
    Los cursos tendrán una duración de cinco semanas y buscan fortalecer el avance académico de los alumnos. REDES SOCIALES

Más de dos mil estudiantes regresaron a las aulas para participar en estas actividades académicas

Luego de unas semanas de descanso, estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM)-Instituto Tecnológico de Saltillo regresaron a las aulas con el inicio de los Cursos de Verano correspondientes al cierre del semestre enero-junio 2026.

Más de dos mil alumnas y alumnos se incorporaron este lunes a estas actividades académicas, que tendrán una duración de cinco semanas y cuyo objetivo es brindar a la comunidad estudiantil la oportunidad de avanzar en su programa de estudios, así como regularizar materias pendientes.

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Las clases se desarrollan en distintos espacios del plantel, entre ellos el edificio principal y algunas aulas del campus Boilot, con horarios que van desde las 7:00 hasta las 22:00 horas, permitiendo una mayor disponibilidad para los estudiantes inscritos.

Durante este periodo se impartirán diversas asignaturas correspondientes a las especialidades que ofrece el TecNM-Saltillo, con la finalidad de que las y los alumnos puedan adelantar materias dentro de su retícula académica o ponerse al corriente en caso de presentar algún rezago.

La apertura de los grupos se realizó a partir de las necesidades planteadas por los propios estudiantes, quienes durante la semana anterior llevaron a cabo el proceso de inscripción para definir las materias que serían ofertadas durante estos cursos.

La coordinación de estas actividades está a cargo de la División de Estudios del TecNM-Saltillo, dirigida por Mayra Berino Valdés, con el apoyo de César Silva Beltrán, docente colaborador del área de Metal-Mecánica, quien funge como coordinador de los Cursos de Verano.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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