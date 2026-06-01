Fortalece TecNM-Saltillo vinculación internacional con China

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    Fortalece TecNM-Saltillo vinculación internacional con China
    Jin Jujie formó parte de la comunidad del TecNM-Saltillo durante 10 meses. REDES SOCIALES

La jornada reunió a autoridades académicas, docentes, estudiantes, personal administrativo, familiares e invitados especiales

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo llevó a cabo el evento “Road to China 2026”, una jornada dedicada a fortalecer los lazos académicos y culturales con China, en la que se reconoció la labor de la profesora Jin Jujie y se realizó el abanderamiento de las y los estudiantes que participarán en programas de movilidad internacional en el país asiático.

La ceremonia se desarrolló en el Auditorio de Gestión Tecnológica y Vinculación, con la participación de autoridades académicas, docentes, personal administrativo, estudiantes, familiares e invitados especiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-innovatecnm-en-el-campus-saltillo-semillero-de-innovacion-MJ20830936

El evento fue encabezado por la directora del TecNM-Saltillo, Ania Sánchez, quien estuvo acompañada por el subdirector de Planeación y Vinculación, Ricardo Martínez Alvarado; la subdirectora Académica, Tere Borrego Jiménez; el subdirector de Servicios Administrativos, Emmanuel Flores Villa; y la responsable de la Coordinación de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional, María Teresa Perales Escobedo, además de jefas y jefes de departamento.

Durante la primera parte de la ceremonia, la comunidad tecnológica reconoció la contribución de la profesora Jin Jujie, quien durante diez meses formó parte de la institución impartiendo conocimientos sobre el idioma y la cultura china a estudiantes del campus.

Las autoridades destacaron que su labor fortaleció la enseñanza del chino mandarín dentro del Tecnológico, además de impulsar los programas de internacionalización y promover un mayor acercamiento cultural entre México y China.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tecnm-saltillo-orienta-a-universitarios-rumbo-a-vinculacion-con-empresas-CJ20830376

Posteriormente, se llevó a cabo el abanderamiento de cerca de 60 estudiantes que durante 2026 viajarán a China para participar en diversos programas académicos, de intercambio y formación internacional.

Durante el acto, se resaltó que estas experiencias permiten ampliar la preparación profesional de las y los jóvenes, fortalecer sus competencias interculturales y generar nuevas oportunidades de desarrollo académico y laboral en un entorno global.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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