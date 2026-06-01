Fortalece TecNM-Saltillo vinculación internacional con China

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo llevó a cabo el evento “Road to China 2026”, una jornada dedicada a fortalecer los lazos académicos y culturales con China, en la que se reconoció la labor de la profesora Jin Jujie y se realizó el abanderamiento de las y los estudiantes que participarán en programas de movilidad internacional en el país asiático. La ceremonia se desarrolló en el Auditorio de Gestión Tecnológica y Vinculación, con la participación de autoridades académicas, docentes, personal administrativo, estudiantes, familiares e invitados especiales.

El evento fue encabezado por la directora del TecNM-Saltillo, Ania Sánchez, quien estuvo acompañada por el subdirector de Planeación y Vinculación, Ricardo Martínez Alvarado; la subdirectora Académica, Tere Borrego Jiménez; el subdirector de Servicios Administrativos, Emmanuel Flores Villa; y la responsable de la Coordinación de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional, María Teresa Perales Escobedo, además de jefas y jefes de departamento. Durante la primera parte de la ceremonia, la comunidad tecnológica reconoció la contribución de la profesora Jin Jujie, quien durante diez meses formó parte de la institución impartiendo conocimientos sobre el idioma y la cultura china a estudiantes del campus. Las autoridades destacaron que su labor fortaleció la enseñanza del chino mandarín dentro del Tecnológico, además de impulsar los programas de internacionalización y promover un mayor acercamiento cultural entre México y China.

Posteriormente, se llevó a cabo el abanderamiento de cerca de 60 estudiantes que durante 2026 viajarán a China para participar en diversos programas académicos, de intercambio y formación internacional. Durante el acto, se resaltó que estas experiencias permiten ampliar la preparación profesional de las y los jóvenes, fortalecer sus competencias interculturales y generar nuevas oportunidades de desarrollo académico y laboral en un entorno global.

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