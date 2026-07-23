Inician en Arteaga jornada preventiva urbana para la eliminación de riesgos

ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Arteaga dio inicio a una jornada de eliminación de riesgos en árboles ubicados en distintos puntos del municipio, en coordinación con el equipo de brigadistas, Protección Civil y Bomberos del Estado. La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que estos trabajos no corresponden a una poda, sino al retiro de ramas secas o con riesgo de colapsar, derivado de las lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días.

“Durante estos días estaremos trabajando en La Alameda, el empedrado, la avenida Román Cepeda, la calle Zaragoza, Enrique M. Garza o el Columpio y algunas plazas, retirando ramas secas que representan un riesgo para la población. Hemos recibido reportes por la caída de algunas de ellas y queremos actuar de manera preventiva para evitar accidentes.”

La Presidenta Municipal señaló que la prioridad es salvaguardar la integridad de quienes transitan diariamente por estos espacios públicos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para reportar árboles o ramas que representen un riesgo. “Los invitamos a que nos hagan llegar sus reportes si conocen alguna zona donde exista este tipo de riesgo. La prevención es una tarea de todos y trabajando en equipo protegemos mejor a nuestras familias. Recuerden que Arteaga somos todos”, comentó la Edil.

El Gobierno Municipal continuará realizando estas acciones preventivas durante los próximos días, reforzando las labores de atención y vigilancia en las áreas con mayor afluencia de personas, con el propósito de brindar espacios más seguros para la comunidad.