Señalados por huachicol fiscal en Saltillo permanecerán bajo arresto domiciliario

La detención de las personas, se llevó a cabo alrededor de la cumplimentación de una orden de aprehensión del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) dio a conocer que tras presentar la primera información ante un Juez de control federal, se logró la vinculación a proceso de ocho personas señaladas por integrar una red de huachicol fiscal que también realizaba operaciones en Saltillo.

En la presentación de los primeros datos de prueba, la FGR, mostró que el “modus operandi” consistía en el ingreso de combustible proveniente del extranjero, pero finalmente se declaraba un ingreso menor para disminuir el impuesto.

A detalle, el hidrocarburo tenía origen de compra en Texas, y era mediante la subdeclaración de volúmenes en aduanas fronterizas que el ingreso se falsificaba de los dos mil millones de litros de hidrocarburos, generando las afectaciones directas a la hacienda pública por más de 166 millones de pesos.

Los delitos que le imputaron y por los que vincularon a proceso a Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, son los de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Por otro lado, a Juan “N” y Luis “N”, los de delincuencia organizada y contrabando, y para José María “N”, Guillermo “N”, quienes fueron cateados en Saltillo, los delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos al igual que esto se atribuye a Adriana “N”.