Inician obras de pavimentación en tres vialidades del ejido El Tunal, en Arteaga

El proyecto de infraestructura contempla la intervención de las calles Jesús Fuentes, Privada del Amor y la vialidad donde se dio el arranque oficial, sumando una superficie aproximada de 4 mil 900 metros cuadrados, además de la colocación de cordón cuneta y adecuaciones complementarias.

El Gobierno Municipal de Arteaga dio inicio este jueves 6 de agosto a las obras de pavimentación en tres vialidades del ejido El Tunal, Coahuila, con el propósito de mejorar la conectividad, brindar mayor seguridad y optimizar la movilidad urbana de las familias de la localidad.

Durante el evento de inicio, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, destacó que la obra atiende a una solicitud directa de los habitantes. “Gobernar es escuchar, atender y cumplir, hoy damos respuesta a una petición de las familias de El Tunal con una obra que facilitará la movilidad y ofrecerá mejores condiciones para quienes transitan diariamente por estas calles”, señaló.

La presidenta municipal informó que los trabajos representan una inversión pública superior a los 6.4 millones de pesos, lo que permitirá agilizar el tránsito en la zona y fortalecer significativamente la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia y seguridad.

Sobre este impacto, la edilesa subrayó: “Una vialidad en buenas condiciones permite que una ambulancia llegue con mayor rapidez, que los cuerpos de seguridad atiendan oportunamente un reporte y que las familias se desplacen con mayor tranquilidad, esa es la importancia de invertir en infraestructura”.

Asimismo, Sánchez Flores resaltó la coordinación permanente que mantiene la administración municipal con las autoridades estatales para llevar obras de calidad a las distintas comunidades del municipio de Arteaga.

“En Arteaga trabajamos alineados con la visión de nuestro gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para que Coahuila siga avanzando pa’ delante, a pasos de gigante, con infraestructura que responda a las necesidades de nuestra gente”, afirmó la munícipe.

Finalmente, la alcaldesa reafirmó el compromiso del ayuntamiento de continuar ejecutando proyectos sociales en la región. “Seguiremos llevando obras donde más se necesitan, porque cada acción que emprendemos tiene un objetivo claro: mejorar las condiciones de vida de las y los arteaguenses”, concluyó.