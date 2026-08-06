IMSS Coahuila impulsa prevención emocional y física con la estrategia ‘Ella y Él’

A través del área de Trabajo Social y dentro del programa PrevenIMSS, personal especializado realiza visitas a instituciones educativas de nivel superior, centros laborales y espacios comunitarios para desarrollar actividades de orientación, diálogo y reflexión sobre temas que impactan la calidad de vida.

Con el objetivo de atender problemas de salud que afectan a la población adulta antes de que se conviertan en enfermedades crónicas o situaciones de riesgo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantiene activa la estrategia “Ella y Él”, enfocada en fortalecer la salud física y emocional de personas entre 20 y 59 años.

Entre los principales temas abordados se encuentran la prevención de la violencia intrafamiliar, manejo del estrés y las emociones, salud mental, autoestima, adicciones y salud sexual, con la finalidad de brindar herramientas que permitan identificar riesgos y tomar decisiones más saludables.

Angélica Barboza Rodríguez, jefa de Trabajo Social de la Unidad de Medicina Familiar No. 73, explicó que las sesiones se realizan mediante pláticas grupales y dinámicas participativas que buscan generar confianza entre los asistentes para hablar de situaciones personales y sociales que pueden afectar su bienestar.

La estrategia forma parte de las acciones preventivas del PrevenIMSS y busca reducir enfermedades y riesgos asociados a esta etapa de la vida, además de promover hábitos que favorezcan un envejecimiento activo y saludable.

El IMSS destacó que la colaboración con empresas y organizaciones permite ampliar la cobertura de estas actividades, incluso entre personas que no son derechohabientes, mediante ferias de salud y jornadas informativas.