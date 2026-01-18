Inspeccionan planteles intervenidos con recursos de La Escuela es Nuestra

Coahuila
/ 18 enero 2026
    Inspeccionan planteles intervenidos con recursos de La Escuela es Nuestra
    Las autoridades constatan en campo el avance y la calidad de las obras realizadas en escuelas públicas. FOTO: ESPECIAL

El diagnóstico inició en la Región Sureste y continuará en el resto del estado durante 2026.

La inspección de escuelas que realizaron obras mayores con recursos del programa La Escuela es Nuestra avanza en Coahuila, informó el delegado de la Secretaría del Bienestar en el estado, Américo Villarreal, quien señaló que el diagnóstico comenzó en la Región Sureste y continuará en el resto del Estado.

El funcionario explicó que las revisiones iniciaron el pasado 18 de diciembre en los municipios de Saltillo, General Cepeda, Arteaga y Ramos Arizpe, donde se han visitado entre 15 y 20 escuelas que realizaron obras mayores como techumbres, remodelaciones importantes o construcción de aulas y baños, de un universo aproximado de 600 planteles en todo el Estado.

Durante las visitas, dijo, se han emitido recomendaciones básicas sin que hasta el momento haya sido necesario realizar grandes modificaciones estructurales.

“No hemos tenido que hacer algún cambio muy grande en el tema de la estructura, sino algunos reforzamientos o algunos cambios muy sencillos que dentro de la misma obra o dentro de la misma estructura ya existente se puede reforzar y se puede hacer y que esto está garantizando pues el buen funcionamiento de las obras que los padres decidieron”, explicó.

Villarreal indicó que el trabajo de inspección continuará en el resto de las regiones, donde será necesario agilizar los procesos, debido a que en 2026 llegará el doble de recursos para el programa en Coahuila.

Detalló que el año pasado se ejercieron cerca de 90 millones de pesos y que el incremento implicará mayor coordinación con Protección Civil, el INIFED y el ICIFED, para autorizar construcciones y remodelaciones mayores en tiempo y forma.

Señaló que los comités de padres de familia pueden autorizar obras como techumbres, siempre y cuando exista una adecuada coordinación con las instancias estatales para el análisis y validación de los proyectos y que las grandes obras se deben ejecutar durante los periodos vacacionales, con el fin de no afectar las actividades escolares.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

