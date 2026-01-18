¿Lavas la ropa nueva? Advierten sobre químicos y bacterias si no se lava antes de estrenarla

Tras las celebraciones de Navidad y Reyes, el consumo no se detiene. Las rebajas de inicio de año impulsan a miles de personas a renovar su guardarropa, convirtiendo a la ropa en uno de los artículos más adquiridos durante esta temporada. Sin embargo, especialistas en salud advierten que estrenar prendas sin lavarlas previamente puede representar riesgos para la piel.

El químico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explicó que la ropa nueva suele contener residuos de sustancias químicas utilizadas durante su fabricación. Entre ellas destaca el formaldehído, un compuesto empleado en la industria textil para evitar arrugas, mejorar la apariencia de las telas y prolongar su conservación en tiendas y almacenes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo ofrece 15% de descuento y rifa de 100 mil pesos por pago oportuno del predial

Fernández señaló que el olor característico de la ropa nueva se debe precisamente a este tipo de productos químicos. Aunque en algunos países el uso del formaldehído está regulado y su concentración máxima permitida es de 30 miligramos por kilogramo, las cantidades presentes en las prendas no representan un peligro grave para la salud, pero sí pueden provocar molestias en personas con piel sensible.