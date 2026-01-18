¿Lavas la ropa nueva? Advierten sobre químicos y bacterias si no se lava antes de estrenarla

Bienestar
/ 18 enero 2026
    Las rebajas de inicio de año impulsan la compra de ropa nueva, aunque especialistas recomiendan lavarla antes de usarla para evitar afectaciones en la piel. FOTO: UNSPLASH

Especialista advierte que estrenar ropa sin lavarla puede provocar irritaciones y alergias en la piel, debido a residuos químicos y falta de higiene durante su fabricación y exhibición

Tras las celebraciones de Navidad y Reyes, el consumo no se detiene. Las rebajas de inicio de año impulsan a miles de personas a renovar su guardarropa, convirtiendo a la ropa en uno de los artículos más adquiridos durante esta temporada. Sin embargo, especialistas en salud advierten que estrenar prendas sin lavarlas previamente puede representar riesgos para la piel.

El químico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, explicó que la ropa nueva suele contener residuos de sustancias químicas utilizadas durante su fabricación. Entre ellas destaca el formaldehído, un compuesto empleado en la industria textil para evitar arrugas, mejorar la apariencia de las telas y prolongar su conservación en tiendas y almacenes.

Fernández señaló que el olor característico de la ropa nueva se debe precisamente a este tipo de productos químicos. Aunque en algunos países el uso del formaldehído está regulado y su concentración máxima permitida es de 30 miligramos por kilogramo, las cantidades presentes en las prendas no representan un peligro grave para la salud, pero sí pueden provocar molestias en personas con piel sensible.

@farmaceuticofernandez 🧺 ¿Por qué deberías lavar la ropa antes de estrenarla? Aunque la prenda sea nueva y venga con etiqueta, no está limpia. Durante su fabricación, transporte y almacenamiento pasa por muchas manos y superficies, y puede llevar restos de productos químicos, tintes, o suciedad. 👕 ¿Qué riesgos tiene no lavarla? • Irritaciones y picores en la piel • Reacciones alérgicas, sobre todo en pieles sensibles • Restos de tintes que pueden desteñir o transferirse a la piel ✅ Lavar la ropa antes de usarla ayuda a: • Eliminar residuos químicos • Reducir el riesgo de irritaciones • Hacerla más suave y cómoda desde el primer uso 📌 Conclusión: Nueva no significa limpia. Un lavado antes de estrenarla es un gesto sencillo que cuida tu piel. 💬 ¿Tú la lavas siempre o eres de los que se la pone directa? 👇 #farmaceuticofernandez #farmaceutico #salud #moda #ropa ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez

A los químicos se suma otro factor poco visible: la higiene, pues aunque la prenda sea nueva y conserve su etiqueta, no necesariamente está limpia. Durante su proceso de fabricación, transporte y exhibición, la ropa pasa por múltiples manos y superficies, además de que puede haber sido probada por otras personas antes de llegar al consumidor final.

El especialista alertó que el contacto directo con estas prendas sin lavar puede favorecer la aparición de irritaciones cutáneas y la transferencia de residuos de tintes a la piel, lo que incrementa el riesgo de molestias, sobre todo en temporadas de frío, cuando la piel suele estar más reseca y sensible.

Lavar la ropa antes de estrenarla permite eliminar restos de químicos, suciedad y posibles contaminantes, además de mejorar la suavidad y comodidad de las prendas desde el primer uso. Por ello, los expertos recomiendan incorporar este hábito como una medida sencilla de prevención para cuidar la salud de la piel.

Temas


Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
México

