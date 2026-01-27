Instala Antonio Attolini módulo de Atención Ciudadana en Torreón para denuncias de abuso de autoridad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 enero 2026
    Instala Antonio Attolini módulo de Atención Ciudadana en Torreón para denuncias de abuso de autoridad
    Antonio Attolini atendió de manera directa a ciudadanos en el Módulo de Atención Ciudadana instalado en la Plaza Mayor de Torreón, donde se recibieron denuncias y quejas por posibles abusos de autoridad. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El diputado local instaló un Módulo de Atención Ciudadana en la Plaza Mayor de Torreón para recibir denuncias por presuntos abusos de autoridad, ofrecer asesoría legal y fortalecer la vigilancia ciudadana

El diputado local Antonio Attolini instaló un Módulo de Atención Ciudadana en la Plaza Mayor de Torreón, con el propósito de recibir denuncias y quejas sobre posibles abusos de autoridad.

Contó que esto se enmarca en su función como coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Coahuila.

Durante tres horas de atención directa, el módulo recibió a 50 personas que presentaron diferentes casos vinculados a presuntas conductas irregulares por parte de autoridades municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo

Esta jornada permitió escuchar de manera directa a la ciudadanía y registrar sus testimonios bajo una perspectiva de derechos humanos.

Attolini Murra estuvo acompañado por Gabriela Díaz Salinas, abogada experta en derechos humanos y su prometida, quien ofreció asesoría legal detallada a quienes acudieron al módulo.

Para garantizar un proceso claro y seguro, se empleó un formato de queja estandarizado, elaborado para documentar los hechos, proteger la identidad de los denunciantes y facilitar la correcta canalización institucional ante las instancias correspondientes.

$!El diputado local estuvo acompañado por la abogada Gabriela Díaz Salinas, quien brindó asesoría legal a los asistentes y explicó el procedimiento para canalizar las denuncias ante las instancias correspondientes.
El diputado local estuvo acompañado por la abogada Gabriela Díaz Salinas, quien brindó asesoría legal a los asistentes y explicó el procedimiento para canalizar las denuncias ante las instancias correspondientes. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El legislador detalló que esta iniciativa se enmarca en un contexto de serios antecedentes aún sin aclarar, como el caso de Fernando Maldonado, el joven que fue encontrado sin vida en una celda de los Tribunales Municipales de Torreón mientras se hallaba detenido.

“Situaciones como la de Fernando Maldonado nos muestran la importancia de la vigilancia ciudadana y el respaldo institucional. No podemos permitir que se normalice que alguien entre con vida a una celda y salga muerto, sin responsables ni explicaciones”, enfatizó.

Attolini anunció que el módulo no será una actividad única, sino que se mantendrá de forma permanente, tanto en la Plaza Mayor como en diferentes colonias del municipio.

“Volveremos semana tras semana y llevaremos este módulo a las colonias, para que la justicia llegue directamente a la gente y no sea ella quien tenga que buscarla”, aseguró.

El diputado resaltó que la finalidad es acompañar, orientar y canalizar las denuncias, así como generar información valiosa para la supervisión institucional desde el Congreso del Estado.

“Nuestra labor es escuchar y actuar. La defensa de los derechos humanos se realiza en el territorio, junto a las víctimas, no desde una oficina”, declaró.

Finalmente, Attolini Murra garantizó que toda la información recopilada será tratada con absoluta confidencialidad e invitó a las y los ciudadanos de Torreón que hayan sufrido abuso de autoridad a acercarse a los próximos módulos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Leyes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Morena
CONGRESO DE COAHUILA

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025.

Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años.

Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
true

El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos