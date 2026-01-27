Instala Antonio Attolini módulo de Atención Ciudadana en Torreón para denuncias de abuso de autoridad

El diputado local Antonio Attolini instaló un Módulo de Atención Ciudadana en la Plaza Mayor de Torreón, con el propósito de recibir denuncias y quejas sobre posibles abusos de autoridad.

Contó que esto se enmarca en su función como coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Coahuila.

Durante tres horas de atención directa, el módulo recibió a 50 personas que presentaron diferentes casos vinculados a presuntas conductas irregulares por parte de autoridades municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo

Esta jornada permitió escuchar de manera directa a la ciudadanía y registrar sus testimonios bajo una perspectiva de derechos humanos.

Attolini Murra estuvo acompañado por Gabriela Díaz Salinas, abogada experta en derechos humanos y su prometida, quien ofreció asesoría legal detallada a quienes acudieron al módulo.

Para garantizar un proceso claro y seguro, se empleó un formato de queja estandarizado, elaborado para documentar los hechos, proteger la identidad de los denunciantes y facilitar la correcta canalización institucional ante las instancias correspondientes.