Instala Antonio Attolini módulo de Atención Ciudadana en Torreón para denuncias de abuso de autoridad
El diputado local instaló un Módulo de Atención Ciudadana en la Plaza Mayor de Torreón para recibir denuncias por presuntos abusos de autoridad, ofrecer asesoría legal y fortalecer la vigilancia ciudadana
El diputado local Antonio Attolini instaló un Módulo de Atención Ciudadana en la Plaza Mayor de Torreón, con el propósito de recibir denuncias y quejas sobre posibles abusos de autoridad.
Contó que esto se enmarca en su función como coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Coahuila.
Durante tres horas de atención directa, el módulo recibió a 50 personas que presentaron diferentes casos vinculados a presuntas conductas irregulares por parte de autoridades municipales.
TE PUEDE INTERESAR: Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
Esta jornada permitió escuchar de manera directa a la ciudadanía y registrar sus testimonios bajo una perspectiva de derechos humanos.
Attolini Murra estuvo acompañado por Gabriela Díaz Salinas, abogada experta en derechos humanos y su prometida, quien ofreció asesoría legal detallada a quienes acudieron al módulo.
Para garantizar un proceso claro y seguro, se empleó un formato de queja estandarizado, elaborado para documentar los hechos, proteger la identidad de los denunciantes y facilitar la correcta canalización institucional ante las instancias correspondientes.
El legislador detalló que esta iniciativa se enmarca en un contexto de serios antecedentes aún sin aclarar, como el caso de Fernando Maldonado, el joven que fue encontrado sin vida en una celda de los Tribunales Municipales de Torreón mientras se hallaba detenido.
“Situaciones como la de Fernando Maldonado nos muestran la importancia de la vigilancia ciudadana y el respaldo institucional. No podemos permitir que se normalice que alguien entre con vida a una celda y salga muerto, sin responsables ni explicaciones”, enfatizó.
Attolini anunció que el módulo no será una actividad única, sino que se mantendrá de forma permanente, tanto en la Plaza Mayor como en diferentes colonias del municipio.
“Volveremos semana tras semana y llevaremos este módulo a las colonias, para que la justicia llegue directamente a la gente y no sea ella quien tenga que buscarla”, aseguró.
El diputado resaltó que la finalidad es acompañar, orientar y canalizar las denuncias, así como generar información valiosa para la supervisión institucional desde el Congreso del Estado.
“Nuestra labor es escuchar y actuar. La defensa de los derechos humanos se realiza en el territorio, junto a las víctimas, no desde una oficina”, declaró.
Finalmente, Attolini Murra garantizó que toda la información recopilada será tratada con absoluta confidencialidad e invitó a las y los ciudadanos de Torreón que hayan sufrido abuso de autoridad a acercarse a los próximos módulos.