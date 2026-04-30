Instalan Cabildo Infantil 2026 en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 30 abril 2026
    Instalan Cabildo Infantil 2026 en Frontera
    Integrantes del Cabildo Infantil rindieron protesta en sesión encabezada por autoridades municipales. LIDIET MEXICANO

Alumnos de primaria asumen cargos simbólicos y presentan propuestas para su comunidad

FRONTERA, COAH.- En el marco del Día de la Niña y el Niño, el municipio de Frontera llevó a cabo la instalación del Cabildo Infantil 2026.

En el evento participaron alumnos de sexto grado de primaria. Fue encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por integrantes del Ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/presentan-plataforma-de-indicadores-sobre-derechos-de-la-ninez-en-coahuila-NI20391950

Durante la sesión, niñas y niños asumieron de manera simbólica distintos cargos públicos. Presentaron propuestas enfocadas en mejorar su entorno, con temas que impactan directamente en su vida diaria.

Las participaciones reflejaron una visión clara sobre las necesidades en sus comunidades. También expusieron ideas para fortalecer el desarrollo del municipio.

Como parte de la actividad, funcionarios municipales explicaron a los menores el funcionamiento del gobierno local y las responsabilidades de cada cargo, con el objetivo de acercarlos a la vida pública.

Tras la sesión, se realizó una convivencia entre autoridades y participantes, lo que permitió reforzar el vínculo con las nuevas generaciones.

$!Estudiantes de primaria presentaron propuestas sobre problemáticas que impactan su entorno.
Estudiantes de primaria presentaron propuestas sobre problemáticas que impactan su entorno. LIDIET MEXICANO

Posteriormente, los estudiantes recorrieron puntos emblemáticos de Frontera para conocer su historia y fortalecer el sentido de identidad.

La alcaldesa reiteró su compromiso de impulsar acciones a favor de la niñez. Destacó la importancia de escuchar sus propuestas e involucrarlos en la construcción de su comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cabildo Infantil
Día Del Niño

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón sin agua otra vez

Torreón sin agua otra vez
true

Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia Sheinbaum

Se busca enlazar al Biblioparque Sur con la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Yaqui Heredia y el Ramón Mendoza.

Buscan no afectar ligas deportivas con Ruta Recreativa al sur de Saltillo

El Municipio busca aprovechar la basura orgánica para generar gas y producir energía en el relleno sanitario.

Buscan reciclar y generar energía en relleno sanitario de Saltillo

Se busca garantizar atención oportuna a la población derechohabiente

IMSS Coahuila garantiza servicio continuo de Urgencias el 1 de mayo
La ofensiva de Laguna fue contenida tras anotar 11 carreras en el primer juego.

Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo
El testimonio de Hegseth ante el Congreso sirvió para revelar el costo inicial de la guerra en Irán, estimado en 25 mil millones de dólares, y el despliegue de miles de municiones.

5 conclusiones del testimonio de Hegseth sobre la guerra en Irán y su gestión
El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieron estables las tasas de interés el jueves, mientras monitorean el impacto económico de la guerra en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo.

Europa evalúa sus políticas económicas ante el alza de los precios de combustible