Instalan Cabildo Infantil 2026 en Frontera

FRONTERA, COAH.- En el marco del Día de la Niña y el Niño, el municipio de Frontera llevó a cabo la instalación del Cabildo Infantil 2026. En el evento participaron alumnos de sexto grado de primaria. Fue encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada por integrantes del Ayuntamiento.

Durante la sesión, niñas y niños asumieron de manera simbólica distintos cargos públicos. Presentaron propuestas enfocadas en mejorar su entorno, con temas que impactan directamente en su vida diaria. Las participaciones reflejaron una visión clara sobre las necesidades en sus comunidades. También expusieron ideas para fortalecer el desarrollo del municipio. Como parte de la actividad, funcionarios municipales explicaron a los menores el funcionamiento del gobierno local y las responsabilidades de cada cargo, con el objetivo de acercarlos a la vida pública. Tras la sesión, se realizó una convivencia entre autoridades y participantes, lo que permitió reforzar el vínculo con las nuevas generaciones.

Posteriormente, los estudiantes recorrieron puntos emblemáticos de Frontera para conocer su historia y fortalecer el sentido de identidad. La alcaldesa reiteró su compromiso de impulsar acciones a favor de la niñez. Destacó la importancia de escuchar sus propuestas e involucrarlos en la construcción de su comunidad.

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