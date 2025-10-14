Instalan centros de acopio en Ramos Arizpe para apoyar a familias afectadas por las lluvias

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    Instalan centros de acopio en Ramos Arizpe para apoyar a familias afectadas por las lluvias
    Autoridades hacen un llamado a toda la comunidad a donar alimentos no perecederos, artículos de higiene y limpieza, pañales, colchonetas e impermeables. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF, se suma al llamado del DIF Estatal para apoyar a familias afectadas por lluvias en Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Con un firme compromiso de apoyo y empatía hacia las comunidades más afectadas del país, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se suma al llamado del DIF Coahuila para reunir ayuda humanitaria en favor de las familias damnificadas por las intensas lluvias que se registraron recientemente en los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Como parte de esta acción solidaria, fueron instalados dos centros de acopio: uno en la Presidencia Municipal, dentro del lobby de atención ciudadana, y otro en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, ubicadas en Ignacio Allende 2160, Zona Centro. Ambos espacios estarán recibiendo donaciones de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la gran vocación solidaria que caracteriza a la ciudadanía ramosarizpense y subrayó la importancia de unir esfuerzos en momentos difíciles.

“Ramos Arizpe siempre ha sido un ejemplo de comunidad justa, altruista y comprometida con las causas más nobles. Hoy más que nunca necesitamos mostrar ese corazón solidario que nos caracteriza. Cada alimento, cada artículo de limpieza o de higiene personal puede marcar la diferencia para una familia que lo perdió todo”, expresó Escalante Contreras.

$!Se instalaron dos centros de acopio: uno en la Presidencia Municipal y otro en el DIF Municipal.
Se instalaron dos centros de acopio: uno en la Presidencia Municipal y otro en el DIF Municipal. FOTO: CORTESÍA

El objetivo de esta campaña es reunir insumos básicos que serán enviados a las zonas más afectadas, donde miles de personas enfrentan severos daños materiales y la pérdida de sus pertenencias a causa de las inundaciones.

Entre los artículos que se solicitan para donar se incluyen alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, pañales para bebé y adulto, colchonetas e impermeables. Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a entregar los artículos en buen estado y debidamente empaquetados, a fin de facilitar su traslado y distribución.

Tanto el DIF Municipal como la Presidencia reiteraron que el acopio se mantendrá abierto durante las próximas semanas, con la expectativa de reunir una cantidad significativa de ayuda que será canalizada a través del DIF Estatal hacia las entidades más afectadas.

El Gobierno Municipal invitó a la población a informarse por los canales oficiales sobre los artículos prioritarios y las fechas de envío, además de agradecer de antemano la respuesta que históricamente han mostrado los habitantes de Ramos Arizpe ante emergencias nacionales.

Con estas acciones, el municipio refrenda su compromiso con los valores de empatía, responsabilidad social y solidaridad, fortaleciendo el lazo humano que une a las comunidades mexicanas en momentos de crisis.

Centros de Acopio:

-Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, lobby de atención ciudadana.

-DIF Ramos Arizpe, Ignacio Allende 2160, Zona Centro.Horario: De lunes a viernes, de 8:00 A.M. a 3:00 P.M.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

