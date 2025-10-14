Instalan centros de acopio en Ramos Arizpe para apoyar a familias afectadas por las lluvias

Con un firme compromiso de apoyo y empatía hacia las comunidades más afectadas del país, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se suma al llamado del DIF Coahuila para reunir ayuda humanitaria en favor de las familias damnificadas por las intensas lluvias que se registraron recientemente en los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Como parte de esta acción solidaria, fueron instalados dos centros de acopio: uno en la Presidencia Municipal, dentro del lobby de atención ciudadana, y otro en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, ubicadas en Ignacio Allende 2160, Zona Centro. Ambos espacios estarán recibiendo donaciones de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la gran vocación solidaria que caracteriza a la ciudadanía ramosarizpense y subrayó la importancia de unir esfuerzos en momentos difíciles.

“Ramos Arizpe siempre ha sido un ejemplo de comunidad justa, altruista y comprometida con las causas más nobles. Hoy más que nunca necesitamos mostrar ese corazón solidario que nos caracteriza. Cada alimento, cada artículo de limpieza o de higiene personal puede marcar la diferencia para una familia que lo perdió todo”, expresó Escalante Contreras.