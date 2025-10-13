Cámaras del nuevo C2 de Ramos Arizpe fueron clave para detención de homicida

Las nuevas cámaras del Centro de Control y Comando (C2) de Ramos Arizpe, inaugurado recientemente, demostraron su efectividad de forma inmediata al coadyuvar en la investigación de los primeros homicidios dolosos del año en el municipio.

Así lo confirmó Rolando Álvarez, director de la Policía Municipal, al hablar sobre los hechos ocurridos el fin de semana pasado, en los que se registraron dos crímenes.

El jefe policiaco lamentó el suceso, pero destacó la respuesta coordinada de las corporaciones.

“Lamentablemente sucedieron los 2 primeros homicidios dolosos en lo que va del año en nuestro municipio”, declaró en entrevista.

Sin embargo, enfatizó la rapidez con la que se actuó: “Lo que sí les garantizamos es que siempre habrá una respuesta rápida y coordinada... respecto a los hechos que sucedieron el día viernes”.

Álvarez detalló que, tras el operativo se logró la detención del probable responsable y se puso a disposición del ministerio público.

Esta persona, refirió, ya fue trasladada al Centro de Readaptación Social varonil de Saltillo.

El director explicó que la tecnología del C2 fue fundamental en el seguimiento del caso, pues sus videos fueron utilizados.

“Fueron utilizados videos aquí del C2. Para checar los recorridos del vehículo entre otra información, toda la información ya obra en la carpeta de investigación”, señaló el funcionario.

El centro de vigilancia opera con tecnología de punta y está interconectado con la infraestructura estatal.

Álvarez precisó: “al tener la misma tecnología que tiene Gobierno del Estado, contamos con un espejo de las cámaras que tienen (...) Las cámaras que tenemos en Ramos Arizpe también van a poder ser visualizadas por el C4”.

Respecto a la prevención, aseguró que la disuasión será inmediata: “los índices a través de esta disuasión con las (cámaras), se pueden ver de manera inmediata desde que está en funcionamiento nuestro C2”, indicó.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de la colaboración ciudadana en seguridad: “Es la importancia del reporte. Es la importancia de la denuncias”.