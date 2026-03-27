Frente frío 42 llegará a Coahuila con vientos fuertes y chubascos

De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos fuertes con rachas que oscilarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora, con potencial de generar tolvaneras, especialmente en zonas abiertas y carreteras. Asimismo, el cielo permanecerá de medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en las regiones Norte, Carbonífera, Centro y Sureste del Estado.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, emitió una alerta preventiva ante el ingreso del frente frío número 42 al norte del País, fenómeno que, en combinación con una masa de aire polar, provocará condiciones de inestabilidad atmosférica en la entidad.

Asimismo, se prevé un drástico descenso en la temperatura para Saltillo, para este sábado

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de las ráfagas de viento y las precipitaciones, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones y atender las siguientes medidas:

Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes

⦿ Asegurar techos, láminas, lonas y cualquier objeto susceptible de desprenderse.

⦿ Retirar macetas, muebles u objetos en balcones, azoteas y patios.

⦿ Evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes o estructuras inestables.

⦿ Conducir con precaución ante la disminución de visibilidad y las ráfagas de viento.

⦿ No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

⦿ En caso de torbellinos o remolinos, refugiarse en planta baja, en espacios cerrados y sin ventanas.

⦿ Mantenerse informado a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente.

En caso de emergencia, comunícate al 911.