Más de 15 detenidos por huachicoleo en Coahuila en 2026; descarta Fiscal exista red de delincuentes

“Son casos aislados, no les hemos permitido que trabajen como una red”, puntualizó el funcionario, al subrayar la coordinación permanente entre autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir este delito.

MONCLOVA, COAH.- A tres meses de haberse iniciado el año 2026, en Coahuila se ha logrado la detención de más de 15 personas relacionadas con el delito de huachicoleo, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien negó que estos puedan integrar una red organizada.

Explicó que en los operativos participan de manera conjunta corporaciones como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, quienes actúan bajo un esquema en el que interviene la primera autoridad en arribar al sitio.

Añadió que estos esfuerzos han permitido concretar uno de los aseguramientos más importantes en lo que va del actual sexenio federal, registrado precisamente en territorio coahuilense.

El Fiscal detalló que el problema del robo de hidrocarburos alcanzó un punto crítico hace aproximadamente un año y medio, lo que obligó a reforzar la vigilancia, principalmente en el tramo del ducto que conecta desde Santa Catarina hasta Gómez Palacio, considerado un punto estratégico.

En este sentido, indicó que, aunque las cifras actuales no son alarmantes, los operativos se mantienen de forma constante. Tan solo en lo que va del año, se han contabilizado al menos 15 aseguramientos por parte de autoridades estatales, principalmente en la región Sureste y con incidencia hacia La Laguna.

Fernández Montañez destacó que la mayoría de las personas detenidas no son originarias de Coahuila, y reiteró que la Guardia Nacional mantiene una tarea específica en coordinación con Seguridad Física de Pemex, mientras que la Fiscalía colabora en las acciones y pone a disposición de la autoridad federal a los implicados.

Finalmente, aseguró que no se ha bajado la guardia y que en próximas fechas se compartirán datos más detallados sobre los resultados de los operativos, particularmente de los últimos seis meses, en coordinación con autoridades de Coahuila y Durango.