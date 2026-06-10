Intensifican combate al dengue y la rickettsiosis en colonias de Frontera, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Intensifican combate al dengue y la rickettsiosis en colonias de Frontera, Coahuila
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabeza la estrategia de salud preventiva. LIDIET MEXICANO

Brigadas municipales realizan recorridos casa por casa en distintas colonias

FRONTERA, COAH.- Con brigadas que recorren casa por casa y acciones preventivas dirigidas tanto a las familias como a sus mascotas, autoridades municipales de Frontera mantienen una estrategia permanente contra el dengue y la rickettsiosis, enfermedades que representan un riesgo para la salud durante la temporada.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, señaló que el objetivo es reducir los focos de infección en las colonias, prevenir la proliferación de mosquitos y garrapatas, proteger la salud de las familias fronterenses y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los espacios domésticos y comunitarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-se-pone-las-pilas-simas-lanza-campana-para-evitar-contaminacion-ambiental-HH21261237

Actualmente, las jornadas de descacharrización y baños garrapaticidas se desarrollan en la colonia Guadalupe Borja, mediante un trabajo coordinado entre el Departamento de Salud Municipal y Protección Animal, dependencias que han reforzado las labores preventivas en distintos sectores de la ciudad.

Durante los recorridos, las brigadas invitan a los vecinos a eliminar recipientes y objetos que acumulen agua, mantener limpios patios y azoteas, así como aprovechar los servicios gratuitos para mascotas, con el propósito de disminuir las condiciones que favorecen la aparición de enfermedades transmitidas por vectores.

Como resultado de la más reciente jornada, fueron retiradas 35 llantas en desuso y diversos objetos considerados potenciales criaderos de mosquitos. Además, se aplicaron baños garrapaticidas a 20 perros, alcanzando un total de 130 animales atendidos desde el inicio de esta estrategia preventiva en diferentes colonias del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-avanza-en-pavimentacion-y-rehabilitacion-de-espacios-publicos-CG21272312

Las autoridades municipales destacaron que la colaboración ciudadana es clave para lograr resultados efectivos, por lo que hicieron un llamado a permitir el acceso de las brigadas, seguir las recomendaciones del personal de salud y reportar cualquier situación de riesgo sanitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca anticiparse a posibles brotes de enfermedades y fortalecer la cultura de la prevención, llevando los servicios directamente a las colonias para proteger el bienestar de la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas
Salud

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuota

La cuota
true

Cuando el Mundial te juega en contra
true

POLITICÓN: Alberto Hurtado pide a Ariadna Montiel asumir el fracaso de Morena en Coahuila
Autoridades escolares informaron que durante la revisión efectuada entre estudiantes de secundaria no se encontraron objetos que representaran un riesgo para la comunidad educativa.

Continúan amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila; se registra nuevo caso en Colegio San José
Saltillo Coahuila Mexico, sabado 26 de noviembre del 2022. Para disfrutar el partido de México vs Argentina parejas, grupos de amigos y familias asistieron a los principales restaurantes de la ciudad la tarde del sábado 26 de noviembre. Los asistentes disfrutaron de una cálida y emotiva reunión degustando las botanas, bebidas y los diferentes platillos acompañados con la emoción de ver al equipo de México jugar contra la selección de Argentina.

Bajo la lupa del IMPI restaurantes de Saltillo; habrá multas por transmitir el Mundial sin permiso
Ajustan frecuencias de camiones para facilitar acceso al Fut Fest

Amplían horario de la Ruta RS-211 para el Fut Fest en el Biblioparque Norte de Saltillo

Teherán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el acuerdo de alto al fuego.

Irán ataca bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin después de que Trump ordenara ataques cerca del estrecho de Ormuz
Trump destacó una reducción de 97 por ciento en la entrada de drogas a territorio estadounidense.

Duda Trump renovar T-MEC... y vuelve a cargar contra México