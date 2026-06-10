Intensifican combate al dengue y la rickettsiosis en colonias de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Con brigadas que recorren casa por casa y acciones preventivas dirigidas tanto a las familias como a sus mascotas, autoridades municipales de Frontera mantienen una estrategia permanente contra el dengue y la rickettsiosis, enfermedades que representan un riesgo para la salud durante la temporada. La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, señaló que el objetivo es reducir los focos de infección en las colonias, prevenir la proliferación de mosquitos y garrapatas, proteger la salud de las familias fronterenses y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los espacios domésticos y comunitarios.

Actualmente, las jornadas de descacharrización y baños garrapaticidas se desarrollan en la colonia Guadalupe Borja, mediante un trabajo coordinado entre el Departamento de Salud Municipal y Protección Animal, dependencias que han reforzado las labores preventivas en distintos sectores de la ciudad. Durante los recorridos, las brigadas invitan a los vecinos a eliminar recipientes y objetos que acumulen agua, mantener limpios patios y azoteas, así como aprovechar los servicios gratuitos para mascotas, con el propósito de disminuir las condiciones que favorecen la aparición de enfermedades transmitidas por vectores. Como resultado de la más reciente jornada, fueron retiradas 35 llantas en desuso y diversos objetos considerados potenciales criaderos de mosquitos. Además, se aplicaron baños garrapaticidas a 20 perros, alcanzando un total de 130 animales atendidos desde el inicio de esta estrategia preventiva en diferentes colonias del municipio.

Las autoridades municipales destacaron que la colaboración ciudadana es clave para lograr resultados efectivos, por lo que hicieron un llamado a permitir el acceso de las brigadas, seguir las recomendaciones del personal de salud y reportar cualquier situación de riesgo sanitario. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca anticiparse a posibles brotes de enfermedades y fortalecer la cultura de la prevención, llevando los servicios directamente a las colonias para proteger el bienestar de la comunidad.

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