Monclova avanza en pavimentación y rehabilitación de espacios públicos

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances de diversas obras de infraestructura urbana y mejoramiento de espacios públicos que se desarrollan en distintos sectores de Monclova, como parte de los proyectos impulsados en coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante un recorrido por la colonia Calderón, el edil verificó los trabajos de pavimentación de la calle 11, entre las calles 8 y 6, obra que cuenta con una inversión superior al millón de pesos proveniente del programa estatal de Infraestructura.