Monclova avanza en pavimentación y rehabilitación de espacios públicos
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Carlos Villarreal supervisó obras en las colonias Calderón y Praderas con una inversión superior a los 4 millones de pesos
MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances de diversas obras de infraestructura urbana y mejoramiento de espacios públicos que se desarrollan en distintos sectores de Monclova, como parte de los proyectos impulsados en coordinación con el Gobierno del Estado.
Durante un recorrido por la colonia Calderón, el edil verificó los trabajos de pavimentación de la calle 11, entre las calles 8 y 6, obra que cuenta con una inversión superior al millón de pesos proveniente del programa estatal de Infraestructura.
Asimismo, revisó las labores de pavimentación que se realizan entre las calles 9 y 11, donde se invierten 1.8 millones de pesos para la aplicación de carpeta asfáltica, material base y emulsiones, con el objetivo de mejorar la movilidad en ese sector de la ciudad.
Posteriormente, constató el avance de la rehabilitación de la plaza ubicada sobre la calle Obreros Unidos, entre Napoleón Gómez Sada y avenida Sección 147, en la colonia Praderas. Esta obra forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 y contempla una inversión de 1.4 millones de pesos.
Villarreal señaló que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la movilidad y ofrecer espacios públicos más funcionales para las familias monclovenses.