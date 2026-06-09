Monclova avanza en pavimentación y rehabilitación de espacios públicos

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    Monclova avanza en pavimentación y rehabilitación de espacios públicos
    Los trabajos contemplan pavimento asfáltico, material base y emulsiones para modernizar vialidades en distintos sectores de Monclova. CORTESÍA

Carlos Villarreal supervisó obras en las colonias Calderón y Praderas con una inversión superior a los 4 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances de diversas obras de infraestructura urbana y mejoramiento de espacios públicos que se desarrollan en distintos sectores de Monclova, como parte de los proyectos impulsados en coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante un recorrido por la colonia Calderón, el edil verificó los trabajos de pavimentación de la calle 11, entre las calles 8 y 6, obra que cuenta con una inversión superior al millón de pesos proveniente del programa estatal de Infraestructura.

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Asimismo, revisó las labores de pavimentación que se realizan entre las calles 9 y 11, donde se invierten 1.8 millones de pesos para la aplicación de carpeta asfáltica, material base y emulsiones, con el objetivo de mejorar la movilidad en ese sector de la ciudad.

Posteriormente, constató el avance de la rehabilitación de la plaza ubicada sobre la calle Obreros Unidos, entre Napoleón Gómez Sada y avenida Sección 147, en la colonia Praderas. Esta obra forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 y contempla una inversión de 1.4 millones de pesos.

$!Carlos Villarreal recorrió obras de pavimentación en la colonia Calderón para supervisar los avances y la aplicación de recursos destinados a mejorar la movilidad.
Carlos Villarreal recorrió obras de pavimentación en la colonia Calderón para supervisar los avances y la aplicación de recursos destinados a mejorar la movilidad. CORTESÍA

Villarreal señaló que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la movilidad y ofrecer espacios públicos más funcionales para las familias monclovenses.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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