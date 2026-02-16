Intensifican operativos de seguridad para prevenir el delito en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que durante el pasado fin de semana se reforzaron los operativos de seguridad en coordinación con autoridades estatales y federales, lo que derivó en la detención de cerca de 30 personas por distintos delitos en los sectores poniente y oriente del municipio.

“Fuerte el operativo de seguridad de este fin de semana se va a seguir intensificando, se va a continuar cada fin de semana. Seguimos intensificándonos en compañía con la región sureste, el ejército, el estado y el municipio”, señaló el edil al referirse a la estrategia implementada.

Sobre los resultados, explicó que las personas detenidas enfrentan procesos tanto por faltas administrativas como por delitos graves. “Resultando en 29 o 30 personas detenidas por diferentes formas; están en un proceso en el MP. El que hace daño al municipio tiene que pagarla”, afirmó.

El Alcalde destacó que estos despliegues también buscan combatir la venta de sustancias ilícitas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar mediante denuncias anónimas. “Es importante que la gente nos denuncie anónimamente algunos puntos donde vendan droga. Muchas veces a la hora que pasa la patrulla estas personas se esconden”, comentó.

MANO DURA AL TRANSPORTE

En cuanto al transporte público, advirtió que se aplicarán sanciones a concesionarios que no cumplan con las disposiciones sobre modernización y tarifas. “Vamos a cancelar varias unidades y dar de baja a personas que no han entendido que esto tiene que cambiar. Si no cumplen los requisitos, van para afuera”, advirtió.

Gutiérrez Merino reiteró que el enfoque de su administración será priorizar a los usuarios. “Prefiero quedar bien con la ciudadanía que con dos o tres personas que manejan las unidades. Esta semana empezamos con la credencialización del transporte público”, informó.

POR INAUGURAR NUEVA CLÍNICA

En materia de salud, adelantó que este miércoles será inaugurada la clínica del oriente, la cual beneficiará a miles de familias del municipio. “Nos ayudará para que más de 13,000 personas se registren y podamos dar apoyo a un total de entre 20,000 y 27,000 personas”, indicó.

Asimismo, ante la alerta por sarampión, anunció la instalación de un módulo de vacunación en el DIF o en la Presidencia Municipal. “La población flotante de Ramos es un factor de riesgo, porque no sabemos si las personas que vienen de otros estados están vacunadas”, explicó.

Finalmente, sobre el mejoramiento de la imagen urbana y la señalética, señaló que ya existe un proyecto y se analiza su viabilidad presupuestal para el próximo año. “Estamos viendo si realizamos la remodelación de la señalización y nomenclaturas. Ya hicimos el proyecto y a lo mejor el año que entra podemos empezar”, concluyó.