Impulsan desarrollo integral del campo en Ramos Arizpe con programas

Con el propósito de fortalecer al sector rural mediante una atención cercana y efectiva, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa llevando beneficios a las comunidades a través de los programas DIF Contigo y Tú Decides.

En el ejido San Miguel y la comunidad de Las Encinas, DIF Contigo reafirmó su presencia al acercar servicios directamente a las familias, evitando traslados y facilitando el acceso a apoyos básicos. Durante la jornada se brindaron consultas de salud, orientación social personalizada, entrega de lentes para vista cansada y atención a través de distintos programas asistenciales del Sistema DIF Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la atención al campo se realiza con una visión integral.

“DIF Contigo es el rostro humano de nuestro gobierno en las comunidades rurales. Pero el campo se atiende en varios frentes: salud, infraestructura, apoyos productivos y servicios básicos. No dejamos solo a ningún ejido; trabajamos para que el desarrollo llegue parejo a todo Ramos Arizpe”, afirmó.