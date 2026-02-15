Impulsan desarrollo integral del campo en Ramos Arizpe con programas

Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Impulsan desarrollo integral del campo en Ramos Arizpe con programas
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la atención al campo es integral. CORTESÍA

Fortalece la atención en comunidades rurales con los programas DIF Contigo y Tú Decides

Con el propósito de fortalecer al sector rural mediante una atención cercana y efectiva, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa llevando beneficios a las comunidades a través de los programas DIF Contigo y Tú Decides.

En el ejido San Miguel y la comunidad de Las Encinas, DIF Contigo reafirmó su presencia al acercar servicios directamente a las familias, evitando traslados y facilitando el acceso a apoyos básicos. Durante la jornada se brindaron consultas de salud, orientación social personalizada, entrega de lentes para vista cansada y atención a través de distintos programas asistenciales del Sistema DIF Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la atención al campo se realiza con una visión integral.

“DIF Contigo es el rostro humano de nuestro gobierno en las comunidades rurales. Pero el campo se atiende en varios frentes: salud, infraestructura, apoyos productivos y servicios básicos. No dejamos solo a ningún ejido; trabajamos para que el desarrollo llegue parejo a todo Ramos Arizpe”, afirmó.

$!Se brindaron consultas de salud y orientación social personalizada.
Se brindaron consultas de salud y orientación social personalizada. CORTESÍA

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, resaltó el sentido social del programa.

“Cada brigada nos permite acercarnos, escuchar y resolver. DIF Contigo no es solo llevar servicios, es acompañar a las familias, dar seguimiento y estar presentes donde más se necesita”, expresó.

De manera complementaria, el programa Tú Decides impulsa el desarrollo rural mediante un esquema de participación comunitaria en el que las y los habitantes de cada ejido definen las obras prioritarias para su localidad.

“Los habitantes deciden, ya sea la rehabilitación de sistemas de agua potable, el mejoramiento de caminos rurales u otras acciones de infraestructura básica. Con ello se garantiza que los recursos públicos respondan directamente a las decisiones de la comunidad”.

Estas acciones se fortalecen con mejoras en alumbrado público tipo LED, rehabilitación de espacios comunitarios y el mantenimiento de caminos rurales, consolidando una estrategia que atiende tanto las necesidades inmediatas como el desarrollo a mediano plazo en las comunidades del municipio.

