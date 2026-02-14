‘Tardes de danzón’ reúne a 200 adultos mayores en la Plaza Principal de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 14 febrero 2026
    Alrededor de 200 personas adultas mayores participaron en “Tardes de Danzón” en la Plaza Principal de Ramos Arizpe. CORTESÍA

El Gobierno Municipal, a través del DIF, impulsa espacios de convivencia y activación física para adultos mayores, promoviendo inclusión y bienestar comunitario

RAMOS ARZIZPE, COAH.- Con el propósito de fortalecer la convivencia social, promover la activación física y preservar las tradiciones culturales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF, llevó a cabo el programa “Tardes de danzón”, una iniciativa orientada a brindar espacios dignos, accesibles y seguros para las personas adultas mayores.

El evento se realizó en la Plaza Principal, donde alrededor de 200 asistentes participaron en una jornada de baile amenizada por la Banda de Música del Estado de Coahuila, generando un ambiente de inclusión, alegría y participación comunitaria.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de actividades forman parte de una política pública que reconoce a las personas adultas mayores como un sector activo y esencial para la vida comunitaria.

“Nuestro compromiso es generar espacios donde las personas adultas mayores se sientan valoradas, acompañadas y en movimiento. La convivencia también es bienestar, y desde el gobierno municipal la estamos promoviendo con acciones concretas”, expresó el Edil.

CONVIVENCIA QUE FORTALECE AUTIESTIMA Y TEJIDO SOCIAL

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, subrayó el impacto social y emocional de estos encuentros periódicos.

La Banda de Música del Estado de Coahuila amenizó la jornada, promoviendo convivencia y activación física en un ambiente seguro e incluyente. CORTESÍA

“El danzón no solo es música y baile; es una oportunidad para fortalecer la autoestima, crear lazos y recordar que nuestros adultos mayores siguen siendo parte viva de la ciudad. Desde el DIF trabajamos para que estos espacios lleguen con dignidad y respeto”, señaló.

La dinámica mensual del programa permite consolidar una agenda constante de integración, en la que el baile se convierte en una herramienta de salud física, estimulación emocional y cohesión social.

POLÍTICA INCLUYENTE CON ENFOQUE GENERACIONAL

Autoridades municipales señalaron que “Tardes de danzón” responde a una visión de ciudad incluyente, donde las políticas públicas no solo atienden necesidades materiales, sino que promueven bienestar integral en cada etapa de la vida.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar programas que fortalezcan la convivencia, promuevan hábitos saludables y dignifiquen a las personas adultas mayores como parte fundamental del tejido social de Ramos Arizpe.

