‘Tardes de danzón’ reúne a 200 adultos mayores en la Plaza Principal de Ramos Arizpe

RAMOS ARZIZPE, COAH.- Con el propósito de fortalecer la convivencia social, promover la activación física y preservar las tradiciones culturales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF, llevó a cabo el programa “Tardes de danzón”, una iniciativa orientada a brindar espacios dignos, accesibles y seguros para las personas adultas mayores.

El evento se realizó en la Plaza Principal, donde alrededor de 200 asistentes participaron en una jornada de baile amenizada por la Banda de Música del Estado de Coahuila, generando un ambiente de inclusión, alegría y participación comunitaria.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Todos por La más chida’ beneficia a más de 8 mil 500 personas en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de actividades forman parte de una política pública que reconoce a las personas adultas mayores como un sector activo y esencial para la vida comunitaria.

“Nuestro compromiso es generar espacios donde las personas adultas mayores se sientan valoradas, acompañadas y en movimiento. La convivencia también es bienestar, y desde el gobierno municipal la estamos promoviendo con acciones concretas”, expresó el Edil.

CONVIVENCIA QUE FORTALECE AUTIESTIMA Y TEJIDO SOCIAL

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, subrayó el impacto social y emocional de estos encuentros periódicos.