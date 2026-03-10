Interpondrán queja ante CDHEC contra actuar de Policía Violeta en marcha del 8M en Saltillo

Coahuila
/ 10 marzo 2026
#8M
    Interpondrán queja ante CDHEC contra actuar de Policía Violeta en marcha del 8M en Saltillo
    La presencia del Agrupamiento Violeta durante la marcha generó debate entre colectivas, luego de que se difundieran videos en los que, presuntamente, se observa a agentes impidiendo el libre tránsito de algunas manifestantes. ARCHIVO

Colectivas feministas anunciaron que acudirán ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila para denunciar posibles violaciones a sus derechos durante la marcha del 8M en Saltillo, tras la intervención de la Policía Violeta

Luego de la intervención de la Policía Violeta en la marcha 8M de Saltillo, integrantes de las colectivas feministas que marcharon en protesta interseccional, informaron que sí se presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para que investigue la violación de sus derechos en la manifestación.

Fue el pasado 8 de marzo, cuando el Agrupamiento Violeta integrado por agentes mujeres de seguridad pública del municipio de Saltillo acudieron a la marcha 8M para realizar un cerco, ante un llamado de colectivas no interseccionales quienes además de que les solicitaron protección a su seguridad, también la delimitación de los contingentes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reportan detonaciones de arma de fuego en Lomas del Refugio (videos)

Sin embargo, en la documentación expuesta por colectivos como el Frente Feminista de Saltillo y la conversación que se ha generado después de la marcha, se han difundido videos donde se observa que las agentes no permitieron el libre tránsito a algunas de las manifestantes que marcharon con el contingente interseccional.

Ante ello, integrantes de dicho contingente, dieron a conocer que acudirían ante la Comisión para presentar una queja con el fin de que se investigue si la autoridad y el protocolo implementado constituye en violaciones a los derechos humanos.

Desde días previos a la marcha, una de las colectivas había solicitado a la CDHEC medidas cautelares para que vigilaran el actuar de las autoridades en general durante el día de la marcha, incluyendo a la Policía Violeta.

Al respecto, las integrantes de las colectivas informaron que la CDHEC desplegó a un grupo de observadores y observadoras en la marcha, que debería contar con documentación para poderse pronunciar más tarde respecto al caso.

Desde el pasado 2025, la CDHEC había atendido una queja en Torreón sobre la presencia y actuar de elementos de seguridad pública dentro de la marcha del 2024, cuyo actuar dentro de la misma fue catalogado como violatorio de los derechos humanos y por los que se emitió una recomendación que entre otras cosas, solicitó garantías de no repetición.

