Inversión estratégica impulsa movilidad, educación y desarrollo en Monclova
Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, el alcalde Carlos Villarreal recorrió diversas obras urbanas y educativas que en conjunto superan los 2.8 mdp
MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y educativa, mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de las familias de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal supervisó diversas obras que se ejecutan con una inversión superior a los 2.8 millones de pesos, dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova.
Durante la semana, el Presidente Municipal recorrió distintos puntos de la ciudad para constatar el avance de proyectos estratégicos, refrendando el compromiso de su administración con una inversión ordenada y equitativa en todos los sectores del municipio.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Entre las acciones supervisadas se encuentra la construcción del techo estructural en el Cecytec Norte, obra que se realiza a través del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios escolares y brindar entornos más dignos y funcionales para la comunidad estudiantil.
MEJORA A LA MOVILIDAD URBANA
En materia de infraestructura vial, el Alcalde revisó el avance de las obras de pavimentación en calles de la colonia Chinameca, proyecto que cuenta con una inversión de 2.1 millones de pesos y que permitirá mejorar la conectividad, la seguridad vial y el tránsito cotidiano de las y los vecinos.
Asimismo, supervisó los trabajos de recarpeteo en la colonia Miravalle, donde se destinan más de 700 mil pesos para rehabilitar vialidades y contribuir a calles más seguras y funcionales.
DESARROLLO CON VISIÓN DE CONTINUIDAD
Estas acciones forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno Municipal por seguir invirtiendo de manera responsable en distintos sectores de la ciudad. En este sentido, se informó que durante 2026 continuarán las obras y proyectos orientados a fortalecer el crecimiento y desarrollo de Monclova.
Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha sido clave para lograr resultados tangibles.
“El trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez se traduce en resultados visibles para Monclova. Seguimos supervisando personalmente cada obra porque nuestro compromiso es claro: invertir bien los recursos y llevar desarrollo parejo a todos los sectores de la ciudad. En 2026 vamos a seguir construyendo una ciudad con mejor infraestructura y mayores oportunidades para todas y todos”, afirmó.
Finalmente, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar obras que fortalezcan la infraestructura y el desarrollo integral de Monclova.