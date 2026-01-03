Invita Municipio de Monclova a aprovechar descuentos en el pago del predial 2026

Monclova
/ 3 enero 2026
    En enero el pago del predial tiene un 15 por ciento de descuento. FOTO: ESPECIAL

El alcalde Carlos Villarreal puso en marcha el programa de incentivos para el pago oportuno del impuesto predial 2026, con descuentos escalonados de hasta 15 por ciento y módulos habilitados en distintos puntos de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y fortalecer la capacidad de inversión del municipio, el Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, convocó a las y los contribuyentes a aprovechar el programa de descuentos en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El esquema de estímulos contempla un 15 por ciento de descuento durante el mes de enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, con la finalidad de fomentar el cumplimiento oportuno de esta contribución y generar mayores recursos que se traduzcan en obras y acciones en beneficio de la ciudad.

Para facilitar el pago, el Ayuntamiento habilitó módulos de atención en diversos puntos estratégicos, los cuales operan en un horario de 08:00 a 14:00 horas. Los espacios disponibles son Soriana Anáhuac, Simas Monclova–Frontera, Mall Paseo Monclova, CEDIF Norte, CEDIF Sur y la oficina de Recaudación de Rentas.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que una mayor recaudación fortalece las finanzas municipales y permite mejorar los servicios públicos y la infraestructura urbana.

“Invitamos a las y los monclovenses a aprovechar estos descuentos. Cuando más personas cumplen con el pago del predial, el municipio cuenta con mayores recursos para seguir invirtiendo en obras y servicios para nuestra gente”, expresó.

Asimismo, el Edil reconoció que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio ha sido clave para fortalecer las finanzas y avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo de Monclova.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de administrar los recursos públicos con responsabilidad, eficiencia y transparencia, asegurando que el pago del predial se refleje en beneficios tangibles para las familias monclovenses.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

