Invertirán en reparación de vialidades en colonias de Nava, Coahuila

Durante el recorrido, el edil dialogó directamente con vecinos de la zona, quienes aprovecharon la visita para plantear diversas solicitudes relacionadas con servicios públicos e infraestructura, reafirmando la política de una administración cercana y receptiva.

NAVA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de los habitantes, el alcalde de Iván Ochoa Rodríguez supervisó los trabajos de rehabilitación de la vialidad que conecta las colonias Bosque de Río Escondido y La Ribera.

En la colonia Bosque, personal del Ayuntamiento realizó labores de poda y reforestación en el área verde de la cancha deportiva. Además, se contempla la instalación de nuevas luminarias, la construcción de banquetas y la colocación de juegos recreativos, con el propósito de fortalecer los espacios de convivencia familiar.

Por su parte, en la colonia La Ribera se proyecta la construcción de una caseta que brinde comodidad y resguardo a los trabajadores que diariamente esperan el transporte de personal.

Iván Ochoa Rodríguez destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de la población. “Estamos trabajando para que las familias de Nava cuenten con espacios seguros y vialidades en mejores condiciones”, expresó.