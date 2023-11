Investiga FGE denuncia de despojo que interpuso familia contra Gobierno de Frontera

FRONTERA, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga la denuncia de despojo de un predio de más de 10 hectáreas en el sector conocido como “La Polca” en Frontera, Coahuila, hecho que fue denunciado por una familia de Monclova y de igual forma por el mismo el ayuntamiento de la ciudad el riel, ya que ambos aseguran ser los propietarios de este terreno.

Rodrigo Chaires Zamora, delegado regional de la Fiscalía, confirmó que en primera instancia se formalizo la denuncia por parte del particular y posterior a esto una denuncia se presentó por parte de las autoridades municipales ante la instancia del Ministerio Público.

“Ya se está valorando desde luego las manifestaciones en un sentido y en otro”, dijo.

El funcionario declaró que se investiga quién tenia en su caso la posesión del predio y quien la demostraba.

Además se tendría que verse ambas partes demuestra su propiedad, quién vendió el predio o si hubo una doble venta del terreno y si demuestran su propiedad, se investigará quién vendió a ambas el mismo predio.

DELIMITAR Y DECIDIR

Se localizará el predio, sus medidas y colindancias, ver si existe una identidad de inmuebles y en su caso también, ver si hubo una doble venta de este.

“Se les hace el exhorto que las cosas permanezcan en el estado de que se encuentran por eso también, al dictar estas medidas debemos de privilegiar la celebridad de estas asuntos, para que la afectación sea en la menor medida”, dijo el funcionario.

VANGUARDIA dio a conocer el caso que salió a la luz el pasado miércoles 7 de noviembre, a temprana hora del dìa comenzó la disputa por un predio de más de 13 hectáreas ubicado en “La Polka” en Frontera, Coahuila tanto Laura Lizbeth Asís, esposa de Eugenio Williamson Yribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el municipio de Frontera, aseguraban ser los propietarios del terreno.

En primera instancia el líder de CMIC denunció que funcionarios del municipio de Frontera estaban despojando de forma ilegal este predio a su esposa Laura Lizbeth Asís Cipriano.

Con escrituras en mano, la mujer aseguraba que el predio era de su propiedad, explicó su padre Gilberto Asís Castellanos le donó en vida algunas hectáreas y su esposo le compró otras más que al final suman 15 y todas se escrituraron a su nombre y cuenta con los papeles emitidos en 2006 por un Notario de la localidad.

“Este predio me pertenece si se fijan esta todo bordeado, dice propiedad privada, ayer nos percatamos de que vino el municipio a trazar por que pretenden donar unas hectáreas que no les corresponden a los maestros, no sea quien, llego obras públicas rompió el candado con notario y Ministerio Público”.

Explicó que en el 2007 su padre hizo un trato con el municipio de Frontera que en ese entonces era representante por el alcalde Mario Dávila Delgado, se venderían las 15 hectáreas a cambio de 3 millones de pesos, sin embargo esto no se concretó por que el municipio nunca pago la cantidad a su familia.

“No se terminó de hacer, desafortunadamente falleció mi papa hasta ahorita el municipio entro a la fuerza”, denunció

Dijo desde ese entonces se ha encargado de dar mantenimiento al predio que está cercado, destacó que el predio no está en venta tampoco, por lo que peleará legalmente por aclarar esta situaciòn.

EXGRIMEN ARGUMENTOS

Roberto del Bosque Hernández, director de Obras Públicas, arribó al predio que se ubica cercano al Libramiento Carlos Salinas de Gortari acompañado de Isabel Méndez, directora de Catastro, ellos presentaron documentos que presuntamente avalan que el terreno es propiedad municipal, por lo que elementos de la Fiscalìa General del Estado les respaldaron en la posesión.

En ese momento el funcionario expuso que en el predio no habìa construcción, solo hay una barda que delimita sus límites y que estaba desde que era propiedad de su dueño anterior, el señor Gilberto Asís Castellanos.

Aseguró que este hombre vendió al municipio el predio en 2007 por un monto de 3 millones de pesos y la escritura esta registrada ante el Registro Público de la Propiedad.

“Estamos haciendo el uso de un predio de nosotros que nos corresponde como municipio, tenemos una escritura y libertad de gravamen que es la que nos hace acreedores del predio, hay otra gente que dice que el predio es de ellos, pero en realidad están invadiendo, tienen escritura del 2006 y nosotros del 2007 donde la agente firmó y obtuvo 3 millones de pesos por el predio, se le pagó por el municipio”, concluyó..