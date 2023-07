Investiga Fiscalía de Coahuila probable abuso de poder de una de sus funcionarias

Luego de la publicación de VANGUARDIA donde se dio a conocer el caso de una funcionaria de la Fiscalía General del Estado de Coahuila que fue señalada por un posible abuso de poder aplicado en un caso donde figura como víctima de violencia familiar, el órgano procurador del Estado confirmó que ya se está analizando el caso en la Contraloría Interna.

El caso fue publicado recientemente por VANGUARDIA, luego de que la familia del imputado denunció públicamente una serie de posibles irregularidades cometidas en el proceso penal que inició la funcionaria en contra de Alfredo “N” en 2022.

Dicho caso habla de una denuncia por violencia familiar que fue interpuesta contra Alfredo “N”, en la que fue puesto en prisión preventiva luego de que la víctima, Ana Yadira, funcionaria “N” de la Fiscalía argumentó que había sido amenazada con un arma de fuego por su ex pareja, basándose en un testigo que es familiar directo de ella.

Al respecto, VANGUARDIA documentó que la detención del imputado no fue apegada a derecho, toda vez que no tuvo la oportunidad de citar a un abogado particular ni dar aviso a sus familiares sobre su paradero, mismo que fue encontrado hasta después de concluir su audiencia inicial.

Sobre la causa, este viernes se realizaron dos audiencias; la primera por el procedimiento penal en la cual se registraron una serie de falta de comunicaciones hacia la defensa del imputado, que concluyeron en una posible secrecía o desorden por parte del órgano jurisdiccional sobre la agenda de las audiencias.

No fue hasta la audiencia de lo familiar, en la que Ana Yadira inició una comparecencia acusando a la prensa de posibles pagos para hablar sobre el tema, con una actitud que fue señalada como intimidatoria y nerviosa ante la juez que a su vez, se dijo sorprendida de que no haya revisado ambas audiencias aún cuando la jurisprudencia del Estado en estos casos ya lo permite.

Por su parte, la juez Lilia Verónica Sánchez, hizo énfasis de que en el proceso se ha comportado con imparcialidad, y a la par, señaló al identificar que en esta nueva audiencia Ana Yadira ya está en condiciones de llegar a un arreglo con su denunciado, que el proceso que tiene a Alfredo en prisión preventiva, ya puede empezar con miras a ser solucionado.

Respecto al caso, durante la audiencia el área de comunicación de la Fiscalía notificó a VANGUARDIA que el caso contra Ana Yadira Flores se está revisando a raíz de la denuncia de la familia a quien, inicialmente, como víctima, según la defensa de Alfredo, les pedía ceder una casa de su propiedad a cambio de la conclusión del caso.

Ahora, la juez aprobó una fecha establecida para el 11 de julio para que el caso concluya, e incluso, previo a ello, aseveró que se podría desarrollar una audiencia donde Alfredo pudiera dejar la prisión preventiva sin dejar en salvaguarda los derechos de Ana Yadira como víctima.