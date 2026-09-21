Preparan dos nuevos vuelos Saltillo-CDMX a probarse en octubre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Preparan dos nuevos vuelos Saltillo-CDMX a probarse en octubre
    La ruta Saltillo-Ciudad de México sumará dos operaciones vespertinas por semana durante octubre, como prueba piloto ante la demanda registrada por los pasajeros. ARCHIVO

Se estima que los vuelos funcionen los días miércoles y jueves en la tarde-noche entre el 5 y el 31 de octubre

La ruta aérea entre Saltillo y la Ciudad de México tendrá dos frecuencias más como prueba piloto a partir del próximo mes de octubre.

La dirección de Servicios Aeroportuarios anunció que Viva Aerobús solicitó dos nuevas operaciones durante la tarde-noche para los días miércoles y jueves entre el 5 y el 31 de octubre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/por-primera-vez-en-la-historia-coahuila-queda-como-el-estado-mas-seguro-del-pais-manolo-jimenez-FE23632337

También informó que actualmente el Gobierno de Coahuila, la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA) y Aeropuertos Mexicanos trabajan para impulsar la conectividad aérea de la región sureste.

Asimismo se expuso que se seguirá trabajando de la mano con VivaAerobús para que pueda solventar sus operaciones.

Se busca por tanto que los miércoles llegue al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe un vuelo a las 18:45 horas y salga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a las 19:25 horas.

Asimismo se planea que el jueves llegue proveniente del AIFA a las 20:10 horas y salga de nuevo a la capital del país a las 20:50 horas.

Lo anterior surge ante la buena respuesta que ha tenido la ruta aérea en casi un año de operación luego de que en octubre del año pasado se reanudaron los vuelos comerciales en Saltillo tras su cancelación por la pandemia.

Recientemente VANGUARDIA ha publicado que el vuelo hacia la CDMX se ha vendido en un porcentaje cercano al 90% todos los días, además de que se incrementó la capacidad de pasajeros.

Los vuelos comenzaron a operar con un avión Airbus 320 de 186 pasajeros, mientras que actualmente y desde el pasado mes de agosto se opera cinco días a la semana con un Airbus 321, que tiene capacidad para 230 y 240 pasajeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-vinculan-a-directivo-de-soriana-por-un-fraude-de-mas-de-57-mdp-NE23630962

Se estima que estas rutas se sumen a las que actualmente están en operación todos los días hacia la CDMX con llegada a las 14:08 horas y salida a 14:48 horas.

Además se suman a los vuelos que ya llegan de Cancún a las 14:00 horas y se van a las 14:50 horas los días jueves y domingo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aerolíneas
Conectividad
Movilidad

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
IA: Para servir a nuestra inteligencia

IA: Para servir a nuestra inteligencia
Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo
true

Afirma PRI que ganará en Torreón, Saltillo y Monclova
Luego de la suspensión del suministro de agua durante los últimos días, la paramunicipal Agsal considera que el acuaférico ayudaría para evitar esta situación.

Saltillo: Acuaférico permitirá abastecer más rápido a colonias del poniente, afirma Agsal
Hay entidades, como el caso de Coahuila, que se han mantenido en el top de competitividad en 20 años.

Ganan 3 estados en competitividad; Coahuila destaca en la cuarta posición
Ezequiel Bullaude marcó el primer gol de Santos Laguna y acercó a los Guerreros antes del medio tiempo.

Toluca vs Santos: los Guerreros remontan y vencen 3-2 a los Diablos
Susy Aponte Polo, “La China Polo”, candidata asesinada a tiros en Áncash, Perú.

Asesinan a tiros en Perú a la candidata Susy Aponte Polo, “La China Polo”, en un acto de campaña en Áncash
La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, da una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Austin, el 20 de septiembre de 2026, después de que un agente federal de inmigración disparó e hirió a un hombre en North Austin, Texas.

Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin, Texas; es el tercer muerto en menos de tres meses