Preparan dos nuevos vuelos Saltillo-CDMX a probarse en octubre

La dirección de Servicios Aeroportuarios anunció que Viva Aerobús solicitó dos nuevas operaciones durante la tarde-noche para los días miércoles y jueves entre el 5 y el 31 de octubre.

La ruta aérea entre Saltillo y la Ciudad de México tendrá dos frecuencias más como prueba piloto a partir del próximo mes de octubre.

También informó que actualmente el Gobierno de Coahuila, la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA) y Aeropuertos Mexicanos trabajan para impulsar la conectividad aérea de la región sureste.

Asimismo se expuso que se seguirá trabajando de la mano con VivaAerobús para que pueda solventar sus operaciones.

Se busca por tanto que los miércoles llegue al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe un vuelo a las 18:45 horas y salga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a las 19:25 horas.

Asimismo se planea que el jueves llegue proveniente del AIFA a las 20:10 horas y salga de nuevo a la capital del país a las 20:50 horas.

Lo anterior surge ante la buena respuesta que ha tenido la ruta aérea en casi un año de operación luego de que en octubre del año pasado se reanudaron los vuelos comerciales en Saltillo tras su cancelación por la pandemia.

Recientemente VANGUARDIA ha publicado que el vuelo hacia la CDMX se ha vendido en un porcentaje cercano al 90% todos los días, además de que se incrementó la capacidad de pasajeros.

Los vuelos comenzaron a operar con un avión Airbus 320 de 186 pasajeros, mientras que actualmente y desde el pasado mes de agosto se opera cinco días a la semana con un Airbus 321, que tiene capacidad para 230 y 240 pasajeros.