Investigan muerte por probable rickettsia en Ramos Arizpe; intensifican acciones de salud

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene bajo estricta investigación el fallecimiento de un menor de ocho años en la colonia Cañadas del Mirador, en Ramos Arizpe, por un cuadro clínico que reúne las características de la rickettsia, una enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas. Raymundo Zamarripa, encargado de la Jurisdicción Sanitaria número 8 para la Región Sureste de Salud del Estado, precisó que el caso se maneja formalmente como sospechoso mientras se reciben los estudios correspondientes de laboratorio.

“El resultado confirmatorio es la prueba de PCR para rockettsia que todavía no lo no lo hemos recibido actualmente; ya estamos trabajando en el sector, estamos haciendo busquedas intencionadas de casos, estamos abarcando alrededor de 5 manzanas alrededor del caso”, declaró Zamarripa. El funcionario de salud estatal enfatizó que no existe un patrón al alza de la enfermedad en el municipio, puesto que se han mantenido activas las labores de prevención en Ramos Arizpe, donde este representa el tercer caso en lo que va del año. Al respecto, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que la administración municipal colaborarà plenamente y se encuentra a la expectativa de los dictámenes emitidos por las autoridades epidemiológicas del Estado. “Estamos esperando a que la Secretaría de Salud nos dé las indicaciones adecuadas, nos saquen los estudios... Ya con la indicación que nos den, ya vamos a empezar a fumigar la casa, a fumigar el área de alrededor para detectar si fue y cómo fue”, confirmó Gutiérrez Merino.

De manera paralela a estos cercos sanitarios, el Presidente Municipal destacó que se han reforzado los servicios del sistema DIF con infraestructura médica de alta calidad para la atención oportuna de la población vulnerable en las distintas colonias. Finalmente, el Alcalde exhortó a los ciudadanos a aprovechar los servicios de las brigadas de salud municipales para el control de los vectores, recordando que se cuenta con el equipo necesario para proteger la salud de los ramosarizpenses. “Lléven a sus mascotas a las brigadas, en las brigadas que estamos haciendo esterilizaciones. Tenemos garrapaticida, tenemos desparasitantes para que con una rociadita que se le den en el lomo, pues se le caen todas las garrapatas a los animales”, explicó Gutiérrez Merino.

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